Reschke: VfB ist ein "Big Player" der Liga

Michael Reschke hat gemeinsam mit dem VfB Stuttgart große Pläne für die kommenden Jahre. Er sieht den Aufsteiger als einen der größten Klubs der Bundesliga.

"Der VfB Stuttgart wird definitiv kein Ausbildungsverein sein", macht Reschke im Gespräch mit dem kicker deutlich. Der 60-Jährige hat andere Ziele: "Ansonsten werden wir eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, in zwei bis drei Jahren zu den Top-sechs der Bundesliga zu gehören."

Dafür, so Reschke, würden derzeit an verschiedenen Stellen die Grundlagen aufgebaut. Insgesamt sieht er den VfB als einen "der Big Player der Bundesliga", merkt aber wohl an, dass der Weg bis zu diesem erneut aufgebauten Standing "steinig" wird.

Daimler-Einstieg entscheidend

Derzeit sei Stuttgart vor allem ein Klub mit einem "jungen, sehr interessanten Trainer", einem "hochprofessionellen Stab" sowie einem "Top-Umfeld" und "Spielern mit großer Perspektive." So gesehen keine schlechte Mischung, da durch den Daimler-Einstieg auch große finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden.

"Der Einstieg von Daimler war ein internationales Signal. Das ist in München genauso registriert worden wie in Mailand oder London", führt Reschke an. Ihm ist aber auch klar: "In Deutschland gibt es nur einen Klub, der sich auf dem ganz hohen Niveau komplett wehren kann: Bayern München."

Top-11: Der DFB-Sturm und Diekmeier! Ja, Dennis Diekmeier! © getty 1/12 Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt): War mit sechs Paraden ein Garant für den Frankfurter Sieg gegen Werder © getty 2/12 Dennis Diekmeier (Hamburger SV): Überragende Partie des Rechtsverteidigers. Gewann 86 Prozent seiner Zweikämpfe und gab zwei Torvorlagen © getty 3/12 Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach): Defensiv wie immer stabil, offensiv bereits mit seinem siebten Tor im Jahr 2017 © getty 4/12 Mats Hummels (FC Bayern München): Zeigte gegen den BVB, dass er der Abwehrchef ist. Beste Zweikampfquote (75 Prozent), meiste Ballaktionen, starke Bälle hinter die Abwehr © getty 5/12 David Alaba (FC Bayern München): Auf der linken Außenbahn fleißig. Sein 3:0 entschied die Partie endgültig © getty 6/12 Arjen Robben (FC Bayern München): Einmal mehr das Schreckgespenst des BVB. Brachte die Bayern mit seinem Führungstreffer auf Kurs. Leitete das 2:0 mit einem Anspiel auf den rechten Flügel zu Kimmich ein und schlug die Flanke vor Lewandowskis Großchance © getty 7/12 Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): Vor dem Elfmeter von Skjelbred nur durch ein Foul zu stoppen (20.). Starke Passquote von 90 Prozent, gab vier Torschüsse ab. Dazu mit dem perfekt getimeten Pass auf Gomez vor dem 2:1 und der Ecke vor Origis 3:2 © getty 8/12 Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim): Im zentralen Mittelfeld mit starkem Stellungsspiel und guten Pässen, erzielte darüber hinaus das Führungstor gegen Köln und hatte bei einer weiteren Chance Pech © getty 9/12 Filip Kostic (Hamburger SV): Hatte die meisten Torschüsse (fünf), die meisten Torschussvorlagen (vier), erzielte zudem den Treffer zum essentiellen 2:1 - Kostic war in einer über weite Strecken sehr guten HSV-Offensive der Beste © getty 10/12 Timo Werner (RB Leipzig): Über 90 Minuten gesehen Leipzigs gefährlichster Offensivspieler. Erzielte ein Abseitstor, traf die Latte, bereitete den Ausgleich präzise vor und netzte schließlich zum Sieg ein © getty 11/12 Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim): Ging mit Einstellung und Leistung voran und führte Hoffenheim so zum Auswärtssieg. Machte vorne die Bälle gut fest, gab die meisten Torschüsse ab (fünf) und stellte mit seinem Doppelpack den 3:0-Endstand her © spox 12/12 So sieht sie taktisch aus, die Elf des 11. Spieltags

Reschke mit VfB verknüpft

Er erklärt: "Selbst die Leipziger mussten bei Keita eine Lösung finden, auch Dortmund verkauft seit Jahren." Somit muss auch für den VfB in Zukunft klar sein: "Es wird sicher Spieler geben, die wir nicht halten können und transferieren müssen. Wenn sie zu einem der Top-Klubs in Europa wechseln, dann wäre das eine respektable Geschichte."

Letztlich will auch Reschke beim VfB eine respektable Geschichte hinlegen. Er hat seine Zukunft mit einer Vertragsklausel zum 30. Juni 2019 an die des Klubs geknüpft: "Wenn mir die Verantwortung anvertraut wird, meine Arbeitseffektivität aber nicht stimmt, dann soll der Verein nicht dafür bluten." Zum genannten Zeitpunkt kann sich der VfB kostengünstig vorzeitig aus dem Vertrag lösen.