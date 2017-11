Heynckes ist nicht zum Heulen zumute

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Indian Super League Live Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheffield Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Super Liga Cukaricki -

Roter Stern Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Crotone Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak Moskau -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Championship Bristol City -

Middlesbrough Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Brom -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Inter Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta

Viereinhalb Jahre nach einem emotionalen Spiel kehrt Jupp Heynckes noch einmal als Trainer nach Gladbach zurück. Diesmal allerdings unter völlig anderen Vorzeichen.





Mönchengladbach/München. Als Jupp Heynckes das bislang letzte Mal als Trainer des FC Bayern in die alte Heimat kam, endete der Tag mit Tränen. Es war der 18. Mai 2013, die Münchner hatten im letzten Bundesligaspiel ihrer später durch das Triple gekrönten Saison nach einem 1:3 noch mit 4:3 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen - und, das ganze Stadion feierte Heynckes. Der bekam feuchte Augen.

"Ein unglaublich bewegender Moment", sagte Heynckes damals, "hier habe ich meine Spieler- und Trainerlaufbahn begonnen. Die Reaktion von Borussias Fans zeigt mir, ja..., dass das hier meine Heimat ist." In diese Heimat ist Heynckes dann nur zwei Wochen später zurückgekehrt, nach Champions-League- und Pokalsieg als erster Triple-Gewinner Deutschlands: was für ein Ausstand! Dass, er nun nochmal zurückkehrt, nun ja, wer hätte das ahnen sollen.

Am Samstag werde es sicher anders werden als vor viereinhalb Jahren, sagte Heynckes am Freitag in Gladbach. Gleichwohl hat er die Tage bislang genossen. Die Bayern, direkt aus Brüssel an den Niederrhein gereist, trainierten auf dem Platz von Grün-Weiß Holt, wo für Heynckes alles angefangen hat, eine Mark pro Stunde fürs Bälleeinsammeln inklusive. Am Donnerstagabend war er einige Stunden zu Hause, Ehefrau Iris kochte, "das war schön".

Auch diesmal könnte Heynckes zum Heulen zumute sein. Eher im übertragenen Sinne allerdings. Seit Anfang Oktober ist er nun zum vierten und angeblich wirklich letzten Mal Trainer des FC Bayern, er hat neun Siege in neun Pflichtspielen vorzuweisen - doch diese Rückkehr nach Mönchengladbach, dieses Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/LIVETICKER) kommt eher ungelegen. Die Münchner gehen am Stock. Buchstäblich.

"Wir können uns wirklich keine Ausfälle mehr leisten", sagte Heynckes nach dem Sieg am Mittwoch in der Champions League beim RSC Anderlecht (2:1). Dabei verletzten sich Thiago und Arjen Robben. Thiago fällt wegen eines beinahe abgerissenen Muskels wohl mindestens drei Monate aus, Robben wohl mindestens zwei Spiele wegen eines Muskelfaserrisses. Doch das sind ja beileibe nicht alle Spieler, die Heynckes nicht zu Verfügung stehen.

Heynckes hat Spieler immer geschützt

Heynckes hat erst in der vergangenen Woche betont, dass er in seiner Trainerlaufbahn seine Spieler immer geschützt habe. Bei ihm spielten verletzte Spieler nicht, "sie spielen auch dann nicht, wenn sie körperlich fit sind, sondern erst, wenn sie wieder Matchfitness haben." Das hieße: Auch Thomas Müller, David Alaba und Rafinha sind in Gladbach nicht einsatzbereit, ganz zu schweigen von Manuel Neuer und Franck Ribery. Immerhin: Kinsley Coman stünde bereit.

Zur Sicherheit hat Heynckes Kwasi Okyere Wriedt nach Gladbach nachholen lassen, wo sich die Bayern nach dem Spiel am Mittwoch zur Reduzierung der Reisestrapazen einquartiert haben. Wriedt ist Angreifer des FC Bayern II in der Regionalliga Bayern, für den VfL Osnabrück bestritt er 39 Drittligaspiele (12 Tore). Doch eines will Heynckes nicht: rumheulen. "Lamentieren nützt ja nichts. Ich habe immer noch die Qual der Wahl", betonte er.

Und obwohl er Gladbacher ist, verkörpert Heynckes längst auch das "Mia san mia" des FC Bayern. Die Borussia, betont er, sei auf einem "guten Weg", sie habe die "große Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren", das werde "sicher keine leichte Aufgabe". Aber, trotz aller Personalprobleme: "Ich bin optimistisch, dass die Mannschaft wieder eine Topleistung bringt. Wir sind selbstbewusst, wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen."