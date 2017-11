Weigls neue Rolle: "Für mich sehr ungewohnt"

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolverhampton -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense

Julian Weigl feierte in dieser Saison nach vier Monaten Verletzungspause sein Comeback bei Borussia Dortmund. Mit dem neuen System unter Trainer Peter Bosz fremdelt der Nationalspieler allerdings noch ein wenig und pendelt zwischen Bank und Startelf. Im Interview mit Amazon Music sprach Weigl über die aktuelle Schwächephase des BVB, seine neue Rolle auf der Sechs und das Duell gegen den FC Bayern München.

"Das war sehr ernüchternd für uns", fasst Weigl das blamable 1:1 in der Champions League gegen APOEL zusammen. "Nach dem Ausgleich wurde es immer schwieriger und das Publikum unruhiger."

Dortmund hat aus den letzten sechs Pflichtspielen nur einen Sieg geholt, die Euphorie nach dem starken Saisonstart ist Verunsicherung gewichen, wie auch Weigl bestätigt: "Wir wirkten verunsichert, im Moment will es einfach nicht sein. Wir haben in dieser Durstrecke in den letzten Wochen viel zu viele Tore kassiert und vorne will der Ball nicht rein. Das ist gerade ein schlechtes Gefühl für uns. Wir können nicht so befreit aufspielen wie am Anfang, als wir alles weggefegt haben. Das fühlt sich alles gerade schwerer an."

Weigl: Zwischen Bank und Startelf

Das gilt auch für Weigl selbst, der nach viermonatiger Verletzungspause zwar sein Comeback feierte, aktuell unter Trainer Peter Bosz aber zwischen Bank und Startelf pendelt. Weigl dazu: "Meine Position als Sechser ist die größte Umstellung im System. Ich stehe viel höher, vor allem gegen den Ball. Ich komme damit auch dem Tor viel näher und pro Spiel zu ein, zwei Abschlüssen. Das Gegenpressing ist für mich entscheidend."

Das ist es in Boszs System für alle Spieler auf dem Feld, Weigls Rolle hat sich nach seinem Aufstieg zum Nationalspieler unter Ex-Coach Thomas Tuchel daher verändert: "Ich bin nicht mehr derjenige, der die anderen nur absichert, wie es letztes Jahr war. Ich muss jetzt auch mit attackieren und rausschieben. Mit dem Ball stehe ich jetzt oft zwischen den Ketten, was für mich anfangs sehr ungewohnt war, weil ich eher ein Spieler bin, der das Spiel vor sich hat. Jetzt muss ich aber auch mit dem Rücken zum Tor Lösungen finden. Die Automatismen kommen von Woche zu Woche", so der 22-Jährige.

Für Weigl hat sich seit seinem Wechsel zum BVB vieles verändert, was auch mit einer anderen Wahrnehmung einhergeht, seit er im DFB-Team debütierte. "Das Wichtigste für einen Spieler ist es, einen Trainer zu haben, der einem Vertrauen schenkt. Das war von Anfang an so, als ich hierherkam. Letztes Jahr habe ich in Sachen Persönlichkeit auch noch mal einen wichtigen Schritt gemacht. Denn plötzlich wurde nicht mehr jeder meiner Pässe, die ankamen, abgefeiert. Irgendwann ging es auch darum, Gegner auszuspielen und entscheidendere Pässe zu spielen. Das war auch ein Lernprozess, den ich letztes Jahr durchlaufen und bei dem ich mit Mühe meine Entwicklung gemacht habe. Die hohen Erwartungen waren schwierig für mich. Von einem Nationalspieler wird noch mal mehr erwartet. Ich bin aber gefestigter aus dem letzten Jahr herausgegangen."

Pressestimmen zum Real-Debakel gegen Tottenham © getty 1/12 Real Madrid hat nach 30 Spielen die erste Niederlage in der Gruppenphase Champions League kassiert. Und was für eine! Das 1:3-Debakel gegen Tottenham schlägt hohe Wellen in Spanien und England. SPOX zeigt die Reaktionen der internationalen Presse © AS 2/12 Die AS sah eine königliche Elf ohne jegliche Energie. Die drei von Zidane vorgenommenen Wechsel (Asensio für Benzema, Mayoral für Isco, Hernandez für Modric) hätten den Untergang noch beschleunigt 3/12 Die gleiche Zeitung titelte am Donnerstag: "Albtraum in Wembley" © El Pais 4/12 Um Weiten besser sei das Team von Pochettino gewesen, meint El Pais. Real sei zu einer müden Mannschaft verkommen: Wenig Bewegung im Mittelfeld, verbittert im Angriff und anfällig in der Defensive © Marca 5/12 "Debakel im Wembley", titelt die spanische Marca. Real habe sich durch die deutliche Niederlage gegen die Spurs noch weiter in die Krise manövriert © Mundo Deportivo 6/12 In der Mundo Deportivo ist vom freien Fall der Madrilenen die Rede. Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Girona habe sich die Elf von Zizou kein Stück verbessert © Sport 7/12 Die Real-Krise findet auch in der Sport Einzug. Ein Blick nach rechts verrät sogar: "Zidane hat die Kontrolle verloren" © Superdeporte 8/12 Laut den Kollegen der spanischen Superdeporte hätten die Spurs die Inkonsistenz der Madrilenen aufgezeigt. Real fehle die Identität © Guardian 9/12 Ein Blick nach England: Hier wird gefeiert. Vor allem Doppelpacker Alli, der den "historischen Sieg", so der Guardian, im Alleingang eintütete © daily star 10/12 Der Daily Star ist für seine kreativen Wortspiele bekannt - und so bezeichnen sie Alli als "The Real Dele" - na, verstanden? © telegraph 11/12 Der Telegraph sah sogar einen der "größten europäischen Abende" für Englands Fußball © thesun 12/12 The Sun schreibt, dass die Spurs den Titelverteidiger "in jeglicher Hinsicht" ausgespielt haben

Weigl: "Im Moment bin ich nicht gesetzt"

Weigl muss zulegen und sich mit seiner neuen Rolle anfreunden, um auf ausreichend Einsatzzeit zu kommen und den Traum von der WM 2018 nicht aus den Augen zu verlieren. Für ihn gehe es daher im Moment darum, wieder kontinuierlich zu spielen, "denn im Moment bin ich nicht gesetzt im Mittelfeld." Der gebürtige Bayer sehe nur dann eine Chance auf die WM, "wenn ich regelmäßig spiele und auf mein Top-Niveau komme. Ich will zudem körperlich noch zulegen, genauso wie in defensiven Zweikämpfen. Wenn ich da noch mehr Kraft aufbaue, kann ich vielleicht noch ein oder zwei Prozent drauflegen."

Die nächste Aufgabe, die vor Weigl und dem BVB liegt, ist das Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen den FC Bayern. In dieses Duell geht die formschwache Borussia als Außenseiter. "Natürlich werden nicht alle viel von uns erwarten. Wir dürfen nicht mit gesenkten Köpfen auflaufen, sondern müssen mit breiter Brust auftreten und Spaß haben und so die Fans auf unsere Seite holen. Wir haben bewiesen, dass wir gegen Bayern Punkte holen können", gibt sich Weigl kämpferisch.