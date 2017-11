Kühne: "Das werde ich doch wohl sagen dürfen"

WC Qualification Europe Do 20:45 Das Zittern beginnt! Die WM-Playoffs auf DAZN ACB So 18:30 El Clásico: Durchbricht Barca die Negativserie? Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis

Investor Klaus-Michael Kühne hat sich einen Tag nach seiner deutlichen Kritik an den Verantwortlichen beim Hamburger SV öffentlich für seinen Vorstoß gerechtfertigt. Dagegen schwiegen der Vorstandsvorsitzende und der Vereinspräsident.

Am Tag nach dem Rundumschlag von Klaus-Michael Kühne hüllten sich die Verantwortlichen beim Hamburger SV in Schweigen - doch der Mäzen legte nach. "Ich sehe die Grundausrichtung der HSV Fußball AG stark gefährdet. Und das werde ich als Gesellschafter und auch als Fan doch wohl sagen dürfen", sagte der 80-Jährige am Mittwoch und rechtfertigte sich in einem Interview auf der Homepage des Bundesligisten.

Der milliardenschwere Unternehmer hatte sein weiteres Engagement beim HSV am Dienstag in einer Erklärung an klare Bedingungen geknüpft und dabei auch Kritik an der Arbeit von Vorstandsboss Heribert Bruchhagen sowie Sportchef Jens Todt geübt. Doch vor allem die Pläne zur Neubesetzung des Aufsichtsrates sind Kühne, der 17 Prozent der Anteile an der HSV AG hält, ein Dorn im Auge.

"Mir leuchtet in Anbetracht des vergangenen Jahres seit Heribert Bruchhagens Übernahme des Vorstandspostens nicht ein, warum die Besetzung des wichtigsten Klubgremiums komplett neu gestaltet werden müsste", sagte Kühne am Mittwoch und unterstrich sein Unverständnis für den Plan, das Kontrollgremium am 18. Dezember umzubauen. "Warum setzt der Klub jetzt nicht mal auf Kontinuität?"

Vereinspräsident Jens Meier hatte sich zuletzt im Vorfeld der Neuwahl gegen eine erneute Kandidatur des Kühne-Vertrauten und früheren Vorsitzenden des Gremiums, Karl Gernandt, ausgesprochen. Diese Personalie ist für Kühne aber offensichtlich nicht das Hauptproblem: "Sie können sicher sein, dass ich mich durch Herrn Gernandt zwar ausgezeichnet vertreten gesehen habe, es mir aber in erster Linie auf die Gesamtbesetzung des Aufsichtsrats ankommt."

Kühne: "Habe gutes Verhältnis zu HSV-Vorstand"

Trotz seiner öffentlichen Kritik an Bruchhagen und Todt, unter denen nach der Rettung im Sommer in dieser Saison erneut das Thema Abstieg "akut" geworden sei, habe er ein gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen. "Ich pflege mit dem aktuellen Vorstand und dem sportlichen Bereich des HSV einen professionellen, inhaltlichen und sehr vertraulichen Austausch, bei dem es weder um Einflussnahme noch um grundsätzliche Manöverkritik der Verantwortlichen geht", so Kühne.

Dies sei auch nicht Ziel seiner Erklärung gewesen. "Mir geht es vielmehr um einen bestmöglich aufgestellten Aufsichtsrat, in dem maximale Managementqualität und -erfahrung vertreten sein sollten", sagte Kühne: "Und auch wenn ich keinen Einfluss auf die operativen Geschicke des HSV nehmen kann und möchte, so werde ich sicherlich eigenständig entscheiden, unter welcher personellen Konstellation in der Führung ich mir weitere Investitionen vorstellen kann." Weder Bruchhagen noch Meier nahmen am Mittwoch öffentlich Stellung.

Ob die finanzielle Unterstützung des Klubs nun beendet sei, könne Kühne "noch nicht sagen. Ich werde mir die weitere Entwicklung sehr genau ansehen. Ich traue starken Leuten an der Spitze und entscheidungsfreudigen sportlich Verantwortlichen sowie Trainer Markus Gisdol zu, dass sie in dieser Saison einen weiteren wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machen werden."

Die Kritik, er selbst sei das Kernproblem des HSV, kann Kühne nicht verstehen. "Ich habe mich vor einiger Zeit dazu entschlossen, dem offensichtlich in finanzieller Schräglage befindlichen Klub meines Herzens zu helfen. Meine finanzielle Unterstützung hat dem HSV keine zusätzlichen Probleme beschert, sondern einige davon beseitigt, andere gelindert." Sein Wünsche für den Verein sind einfach: "Punkte, Punkte, Punkte."