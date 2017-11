Heynckes warnt vor Naivität - Bosz will Sieg

Primera Division Sa 20:45 Stolpert Barcelona gegen Sevilla? Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Ligue 1 Rennes -

Der FC Bayern kann im Spitzenspiel dem großen Konkurrenten Borussia Dortmund (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) einen weiteren schweren Schlag versetzen. Der will das Formtief ausgerechnet beim Tabellenführer überwinden, um nicht mehr krampfhaft das Wort "Krise" vermeiden zu müssen.

Es ist keine vier Wochen her, da wähnte Jupp Heynckes den Erzrivalen Borussia Dortmund in einer anderen Liga. "Dortmund liegt schon fünf Punkte vorne. So, wie die Fußball spielen, ist es schwierig, sie da oben wegzuholen", sagte der Trainer des FC Bayern bei seinem Amtsantritt.

Wenn nun der Rekordmeister am Samstag zum mit Spannung erwarteten Topspiel beim BVB antritt, haben sich die Vorzeichen komplett verändert. Die wiedererstarkten Münchner, die unter dem Erfolgscoach Heynckes alle sechs Spiele gewonnen haben, liegen mit drei Punkten Vorsprung auf Dortmund an der Spitze. Sie können den schwächelnden BVB und dessen Trainer Peter Bosz noch tiefer in die Krise stürzen.

"Der Druck liegt nicht bei uns", sagt Bayern-Star Arjen Robben fast genüsslich. Der Druck beim BVB ist hingegen hoch, das weiß auch der angeschlagene Bosz. "Wir müssen das Spiel gewinnen. Erst einmal, weil wir Dortmund sind und zu Hause spielen, und zweitens für das Gefühl", sagte der Niederländer nach der jüngsten (zweiten) Champions-League-Blamage gegen APOEL Nikosia.

Bosz: "Haben die Möglichkeit, Tabellenführer zu werden"

Angesichts von nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen können die Schwarz-Gelben ein massives Tief nicht mehr wegdiskutieren. Vielleicht, so Bosz, komme deshalb das Spitzenspiel gegen die Bayern "zum richtigen Moment. Wir haben die Möglichkeit, Tabellenführer zu werden und die Stimmung zu drehen." Sein Team, mit dem er weiter "hundertprozentig" zusammenarbeite, dürfe aber "nicht zweifeln. Wenn man gegen die Bayern nicht mutig ist, hat man keine Chance."

Die Bayern befinden sich seit der Übernahme durch Heynckes dagegen im Höhenflug und wieder im altbekannten Mia-san-mia-Modus. Man komme "mit stolzgeschwellter Brust nach Dortmund - und nicht mit Hühnerbrust", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Bild-Zeitung. Aber, so fügte er bei Sky an: "So ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich, dass er dir noch so einen Lucky Punch verpasst."

Heynckes warnt vor Naivität

Auch der erfahrene Heynckes warnte seine Stars vor dem Kracher, der in mehr als 200 Länder übertragen wird, eindringlich. "Es gilt alles das nicht, was vorher gewesen ist. Man darf nicht so naiv dahin gehen und sagen: Die Borussia schwächelt, das machen wir mit links. Es wird ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Da gelten eigene Gesetze", betonte er.

Der BVB werde gegen die Bayern "viel aufmerksamer, viel konzentrierter, viel motivierter agieren. Sie werden versuchen, sich anders zu präsentieren als in den vergangenen Wochen."

Die Münchner wollen dagegen ihre "Siegesserie fortsetzen. Wir haben große Ambitionen", sagte Heynckes. Er wünsche sich, "dass wir noch eine Schipppe drauflegen. Wir haben noch riesige Ressourcen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns steigern können."

FCB und BVB: Die Überläufer im Überblick © getty 1/16 Mats Hummels, Sebastian Rode, Mario Götze. Es gibt viele Spieler, die sowohl das Bayern- als auch das BVB-Trikot trugen. Wir werfen einen Blick auf alle Überläufer © getty 2/16 Hummels in Rot: Am letzten Spieltag der Saison 2006/2007 absolvierte er einen Bundesliga-Einsatz für den Klub seiner Jugend, dann ging's nach Dortmund. Von dort aus kehrte der Weltmeister im Sommer 2016 nach München zurück © getty 3/16 Mario Götze durchlief bei Dortmund sämtliche Jugendmannschaften und wechselte im Sommer 2013 für 37 Millionen Euro nach München. Seitdem trug er den Stempel "Judas" auf der Stirn. Allerdings: Seit 2016 kickt Götze wieder für die Schwarzgelben © getty 4/16 Schnürten bei den Bayern gemeinsam die Schuhe: Sebastian Rode (l.) und Götze. Rode kickt seit dem vorjährigen Sommer bei seinem "Herzensverein aus Kindheitstagen", wie er sagt, der Borussia © getty 5/16 Ein weiteres bekanntes Gesicht in unserer Liste: Nach vier Jahren Dortmund war für Robert Lewandowski Schluss! Im Sommer 2014 wechselte er ablösefrei zum FC Bayern © getty 6/16 Bis zur EM 2004 spielte Torsten "Lutscher" Frings in Dortmund und absolvierte dort insgesamt 47 Bundesligaspiele. Für fast zehn Millionen Euro folgte im Sommer desselben Jahres dann der Wechsel © getty 7/16 Die Statistik von Thomas Helmer ist nahezu ausgeglichen. In der Liga streifte er sich das Dortmund-Trikot 190 Mal über. Für Bayern machte er exakt ein Ligaspiel mehr © getty 8/16 Seine erfolgreichste Zeit feierte Stefan Reuter sicherlich beim BVB: Champions-League-Sieger 1997, Weltpokalsieger 1997 und drei Mal Deutscher Meister. Los ging's für ihn allerdings auch beim FCB. Dort spielte er von 1988 bis 1991 © getty 9/16 Ähnliches gilt für Jürgen Kohler (r.). Auch er gewann die Champions League und wurde zwei Mal Deutscher Meister mit den Schwarzgelben. Von 1989 bis 1991 war er aber in einem roten Trikot unterwegs © getty 10/16 Für Jürgen Wegmann (Nummer 9) muss tief in die Archivkiste gegriffen werden. Er spielte zwischen 1984 bis 1986 für Dortmund und wechselte nach einem Intermezzo bei Schalke zu den Bayern. 1989 ging's für vier Jahre zurück zum BVB © imago 11/16 Wie der Vater, so der Sohn: Sowohl Helmut Nerlinger (l.) als auch Christian Nerlinger waren jeweils für Dortmund und Bayern aktiv © getty 12/16 Während Vater Helmut nur zu vereinzelten Einsätzen für Bayern kam, war Nerlinger Jr. insgesamt sieben Jahre beim FCB. Im Sommer 1998 kam der Wechsel zum BVB © getty 13/16 Markus Feulner durchlief sämtliche U-Mannschaften beim Rekordmeister. Bei den Profis gelang ihm der Durchbruch nicht. Er kam nur auf 13 Ligaspiele. Nach den Stationen Köln und Mainz heuerte Feulner beim BVB an (2 Jahre, 15 Ligapartien) © getty 14/16 Ein Überraschungsgast in der Liste: Toni Schumacher. Er beendete seine Karriere 1992 beim FC Bayern. Im Anschluss wurde er Torwarttrainer in Dortmund. Dort wurde er in der Saison 1995/96 am letzten Spieltag kurz vor Schluss eingewechselt © getty 15/16 Auch der Bruder des Bayern-Bosses ging dem FCB einst fremd. Michael Rummenigge spielte sieben Jahre für den FC Bayern und fünf Jahre für Dortmund © getty 16/16 Zwei Deutsche Meisterschaften und zwei Pokalsiege feierte Robert Kovac zwischen 2001 und 2005 mit dem FC Bayern. Nach einem Halt bei Juventus schnürte er eineinhalb Jahre die Schuhe für den BVB

Sorge beim FCB: Boateng und Kimmich nicht dabei?

Heynckes kann dabei auf den ehmaligen Dortmunder Robert Lewandowski bauen, der seine muskulären Probleme überwunden hat. "Er hat gut trainiert, er hat überhaupt keine Beschwerden und ist hoch motiviert", sagte der Bayern-Coach.

Lewandowski trifft im Torjäger-Duell auf einen Pierre-Emerick Aubameyang, der seit Wochen seiner Topform hinterher läuft. "Ein Stürmer, der einige Wochen nicht trifft, denkt nach", betonte Bosz: "Er hat derzeit auch kein Glück. Das kommt aber wieder."

Möglicherweise platzt der Knoten beim Gabuner ausgerechnet gegen Bayern. Zwar kassierte der deutsche Rekordmeister erst zwei Gegentore seit Don Jupps Amtsantritt, doch kommt er nicht gerade wie frisch aus dem Ei gepellt daher. Die Bayern-Stars sind ob der zurückliegenden intensiven Wochen angeschlagen. Sky Sport berichtete am Freitag, dass sowohl Jerome Boateng, der schon in Glasgow muskuläre Probleme hatte, als auch Joshua Kimmich nicht mit nach Dortmund gereist seien. Stolzgeschwellte Brust hin oder her: Ohne Top-Personal kann einem selbst ein angeschlagener Boxer gefährlich werden.