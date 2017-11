Frankfurt mit Hasebe gegen Bremen

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Championship Wolverhampton -

Fulham Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense

Eintracht Frankfurt kann im Spiel am Freitag gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen wieder auf Makoto Hasebe setzen. Der japanische Nationalspieler hat seine Knieprobleme auskuriert und soll wieder die zentrale Position in der Dreier-Abwehrkette übernehmen. "Er ist voll belastbar und konnte in den vergangenen drei Trainingstagen alles mitmachen", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac am Donnerstag.

Der 33-jährige Hasebe hatte den Hessen in der vergangenen Partie beim FSV Mainz 05 (1:1) gefehlt. Personell kann Kovac am 11. Spieltag aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Marco Fabian, Timothy Chandler, Omar Mascarell und Alexander Meier sind alle Profis des Tabellenzehnten fit.

Kovac warnte vor den kriselnden Bremern, bei denen Florian Kohfeldt als Nachfolger des am vergangenen Montag entlassenen Alexander Nouri sein Debüt auf der Werder-Bank feiert. "Ich erwarte sie kompakt und gut verteidigend, in abwartender Konterstellung", sagte Kovac und meinte: "Das Spiel wird nicht so leicht, wie es sich der ein oder andere aufgrund der Tabellensituation vorstellt."

Die Bremer haben immerhin vier ihrer fünf Punkte auswärts geholt - die Frankfurter indes nur vier ihrer insgesamt 15 Zähler in der heimischen Arena. Für das Spiel sind bereits 51.000 Karten verkauft.