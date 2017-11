Rauball: "Liegen ganz klar im Soll"

WC Qualification Europe Mo 20:45 Italien - Schweden: Die WM-Playoffs auf DAZN WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Osaka -

Kobe Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys

Die letzten Ergebnisse Borussia Dortmunds waren wenig zufriedenstellen. Das registriert auch Präsident Dr. Reinhard Rauball, der sich aber keine Sorgen um die Saisonziele macht.

"Ich halte nichts davon, einzelnen Spielern oder Mannschaftsteilen Verantwortung aufzuerlegen", so Rauball gegenüber den Ruhrnachrichten.

Der BVB-Präsident nimmt alle Spieler in die Pflicht: "Verteidigen ist eine Aufgabe von allen zehn Feldspielern, da muss ein Rädchen in das andere greifen, das war leider bei uns zuletzt nicht immer so."

Sein Fazit: "Jeder einzelne Spieler muss sich wieder steigern." Die "derzeitige Situation", Rauball verweigert sich dem Wort Krise, sehe er aber nicht als gefährlich für die Saisonziele an: "Bis jetzt haben wir immer auf einem der ersten vier Plätze gestanden, also liegen wir ganz klar im Soll."

In das sportliche Geschehen will er nicht groß eingreifen. Angesprochen auf Neuzugänge verweist er auf die entsprechenden Verantwortlichen, die "ganzjährig mit der Analyse beschäftigt" seien und die Sinnhaftigkeit von Neuzugängen stets beobachten würden.

Ranking: Die 15 besten Stürmer der aktuellen Bundesliga-Saison © getty 1/18 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die Halb- und Mittelstürmer © getty 2/18 Berücksichtigt werden nur die Spieler, die mindestens fünf Partien absolviert haben. Deshalb fällt beispielsweise HSV-Hoffnungsträger Fiete Arp aus dem Ranking heraus © getty 3/18 Mit dabei sind in dieser Auflistung auch die Zehner, die mehr als hängende Spitze und weniger als Spielmacher im offensiven Mittelfeld agieren - wie Thomas Müller beispielsweise. Der hat es dennoch nicht in die Top 15 geschafft © getty 4/18 15. Daniel Didavi (VfL Wolfsburg): Besticht durch eine hohe Passquote (84,1 Prozent) und seine Torgefahr. Setzt dazu seine Mitspieler perfekt in Szene. Der Auffälligste in der Wolfsburger Offensive © getty 5/18 14. Jonathas (Hannover 96): Setzt seinen 1,90 Meter großen Körper gut ein und verteilt die abgeschirmten Bälle an seine Mitspieler. Außerdem extrem treffsicher, bringt 75 Prozent seiner Schüsse aufs Tor © getty 6/18 13. Martin Harnik (Hannover 96): Stetiger Unruheherd in der 96-Offensive. Zieht aus jeder Lage ab - bereits fünf Mal mit Erfolg. Arbeitet auch in der Defensive ordentlich mit und beeindruckt durch seine Laufleistung © getty 7/18 12. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 10 Tore gelangen dem Gabuner. Dennoch läuft Auba seiner Form aus dem Vorjahr hinterher. Vergab bereits etliche Großchancen, wirkt teils apathisch und nimmt selten am Kombinationsspiel des BVB teil © getty 8/18 11. Michael Gregoritsch (FC Augsburg): Dem Österreicher gelingt nahezu alles. Eiskalt vor dem Tor, ein Teamplayer par excellence. Führt mit die meisten Zweikämpfe beim FCA und gewinnt starke 61,2 Prozent davon © getty 9/18 10. Alfred Finnbogason (FC Augsburg): Bietet sich mit seinen cleveren Sprints häufig als beste Option in der Tiefe an. Jeder vierte Schuss auf den gegnerischen Kasten berührt das Netz von innnen © getty 10/18 9. Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Lauf- und zweikampfstark, gute Flanken (41 Prozent kommen an), treffsicher - Rückkehrer Rebic fügte sich schnell bei der SGE ein © getty 11/18 8. Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): Durch seine Technik und Beweglichkeit nur schwer zu greifen für die Gegner. Gefühlt in jeden Angriff der Fohlen involviert, lieferte bereits 19 Torschussvorlagen © getty 12/18 7. James Rodriguez (Bayern München): Der Kolumbianer ist mittlerweile sehr präsent in der Offensive der Münchner. 88 Prozent seiner Pässe kommen an, ebenso erfolgreich seine Tackling-Quote. Torgefährlich mit Blick für den besser positionierten Mitspieler © getty 13/18 6. Kevin Volland (Bayer Leverkusen): Immer eine Herausforderung für seine Gegenspieler. Durch seine enge Ballführung und Dribbelstärke auch im Zentrum mit viel Durchschlagskraft und Übersicht. Stark: 38 Prozent seiner Schüsse sind drin © getty 14/18 5. Sebastian Haller (Eintracht Frankfurt): Macht viel aus den wenigen Szenen, die Frankfurt in der Offensive hat. Stellt über 90 Minuten lang eine Gefahr für die gegnerische Abwehr da. Fünf Mal traf er bereits © getty 15/18 4. Sandro Wagner (TSG Hoffenheim): Wichtige Anspielstation im Hoffenheimer Spiel. Bindet durch seine Robustheit häufig zwei Gegenspieler und setzt sich dennoch durch, schafft auf diesem Weg viele Räume für seine Mitspieler © getty 16/18 3. Mark Uth (TSG Hoffenheim): Glänzt durch seine Laufbereitschaft und das Spiel zwischen den Abwehrreihen. Dazu sehr treffsicher (36 Prozent Chancenverwertung) und beidfüßig gefährlich © getty 17/18 2. Timo Werner (RB Leipzig): Der Junge macht einfach Spaß! Seine schnellen Beine sind für das Leipziger Pressing- und Umschaltspiel ein enormer Gewinn. Findet die Schnittstellen und setzt sich auch körperlich durch. Dazu sehr passsicher (80 Prozent) © getty 18/18 1. Robert Lewandowski (Bayern München): 83,6 Minuten braucht der Pole für ein Tor. Jeder dritte Schuss sitzt. Zieht viele Fouls und sichert den Ball - auch gegen mehrere Gegenspieler

Rauball zuversichtlich bei Aubameyang

"In der Vergangenheit hat das sehr gut geklappt, und ich habe volles Vertrauen, dass das auch weiter so sein wird.".

Die Zufriedenheit gilt auch für Trainer Peter Bosz: "Er ist analytisch sehr stark. Er zieht auch die richtigen Konsequenzen daraus, und mein Eindruck ist: Die Mannschaft sieht das genauso."

Auch die Flaute von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang nimmt Rauball gelasen: "Man darf ihm kein Unrecht tun, er hat auch schon in dieser Saison nachgewiesen, dass er zu den herausragenden Stürmern in der Liga zählt. Sonst hätte er keine zehn Tore auf dem Konto. Er wird das Tor bald wieder treffen."