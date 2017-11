Zorc: "Wir suchen uns keinen Sündenbock"

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton

Vor dem Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (18.30 Uhr im LIVETICKER) befindet sich der BVB in einer schwierigen Situation. Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich zu den sportlichen Misserfolgen der jüngsten Vergangenheit und zu Pierre-Emerick Aubameyang.

"Natürlich spricht der Trend nicht für uns", sagte Zorc der Bild: "Wir haben eine Reihe von Spielen nicht gewonnen, die Bayern haben sechs Siege in Serie geholt. Nichtsdestotrotz bietet sich uns die Chance, den Trend zu stoppen. Glauben Sie mir: Wir setzen alles daran!"

Immerhin hat der BVB zwei seiner letzten drei Partien gegen den Rekordmeister gewonnen. Im April setzte es zunächst in der Bundesliga eine 1:4-Klatsche in München, ehe es zweieinhalb Wochen später im DFB-Pokal-Halbfinale einen 3:2-Sieg in der Allianz Arena gab.

Zudem kassierten die Dortmunder in den vergangenen beiden Heimspielen gegen den FCB kein Gegentor. Einmal gewannen die Hausherren mit 1:0, einmal trennten sich beide Teams mit einem 0:0.

"Unsere Mannschaft hat die Qualität, sie steht ja nicht umsonst in der Spitzengruppe der Liga. Wir spielen zu Hause, vor unseren Fans. Wir haben die Bayern in den vergangenen Jahren mehrfach geschlagen", zeigte sich Zorc optimistisch.

Aubameyang trifft nicht mehr

Ein Problem der Dortmunder, die wettbewerbsübergreifend nur eine ihrer letzten sechs Partien gewannen, ist Aubameyang. Der Stürmer hat in vier Spielen in Folge nicht mehr getroffen und ließ beim 1:1 in der Champions League gegen Nikosia beste Möglichkeiten aus.

"Auba führt die Torschützenliste der Bundesliga an", stellte Zorc klar: "Natürlich kann er besser spielen als zuletzt - das weiß er doch zuallererst selbst. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, sich jetzt einen Sündenbock rauszusuchen. So sind wir beim BVB nicht."

Und der Sportdirektor weiter: "Jeder einzelne Akteur unseres Kaders kann und muss besser spielen als in den vergangenen zwei Wochen. Wenn wir die Bayern bezwingen wollen, benötigen wir von jedem Profi eine deutliche Leistungssteigerung."