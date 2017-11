"Ob es technisch reicht, erscheint mir fraglich"

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Serie A Sa 18:00 Derby della Capitale: AS Roma - Lazio A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kalkutta Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Super Liga Ivanjica -

Partizan Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb -

Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes Super Liga Cukaricki -

Roter Stern A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) J1 League Cerezo Osaka -

Kobe J1 League Kashima -

Kashiwa Primera División La Coruna -

Bilbao Eredivisie Excelsior -

PSV Premier League Southampton -

Everton Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Neapel Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Ligue 1 Marseille -

Guingamp Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal Superliga River Plate -

Newell's Old Boys Premier League Spartak -

Zenit Serie A Atalanta -

Benevento Championship QPR -

Brentford Primera División Espanyol -

Getafe Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Cup Anderlecht -

Lüttich Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED)

Kehrt Sandro Wagner zum FC Bayern München zurück? Der Rekordmeister sucht einen Stürmer will den Nationalspieler aus Hoffenheim holen. Aber würde Wagner überhaupt zum FCB passen? Sollte Wagner diesen Schritt wagen oder riskiert er damit seine WM-Teilnahme? Und was macht dann 1899 Hoffenheim?

Braucht der FC Bayern überhaupt einen Backup für Lewandowski?

Andreas Lehner: Im Sommer waren sich die meisten Beobachter einig, dass die Situation ohne Lewandowski-Ersatz kritisch ist, nur Rummenigge, Hoeneß und Ancelotti wiegelten ab. Die meinten: Lewandowski ist nie verletzt, Müller reicht als Ersatz (Rummenigge) und für Gerd Müller gab's damals auch keinen Ersatz (Hoeneß). Die Bayern hätten aus der Vorsaison lernen müssen, haben aber nicht die richtigen Lehren gezogen.

Marcus Blumberg: Der FC Bayern will turnusgemäß auf drei Hochzeiten bis zum Ende tanzen. Im Vorjahr wurde einer dieser Tänze auch durch den Ausfall von Lewandowski im CL-Viertelfinale gegen Real Madrid vorzeitig beendet. Insofern braucht der FC Bayern definitiv einen Backup für Lewandowski. Nicht unbedingt, um ihn in der CL zu ersetzen, aber um dem Polen wenigstens in der Bundesliga dann und wann eine Verschnaufpause zu geben.

Jochen Rabe: Moment, worüber diskutieren wir hier eigentlich? Es war ja bereits im Sommer schwierig, die Argumente gegen die Verpflichtung eines Backups nachzuvollziehen. Nun hat die jüngere Vergangenheit mit den Verletzungen von Lewandowski und Müller die Skeptiker bestätigt. Lewandowski selbst fordert es, Heynckes fordert es - insofern ein klares Ja.

Stefan Petri: Definitiv. Spätestens seitdem sich alle einig sind, dass Thomas Müller nicht den Aushilfs-Stoßstürmer geben sollte, klafft hinter Lewandowski eine Lücke. Die Tatsache, dass der Pole selbst Ersatz gefordert hat, muss Rummenigge und Hoeneß zu denken geben - welcher Stürmer gibt schon öffentlich zu Protokoll, nicht alle Spiele machen zu wollen? In englischen Wochen und nach anstrengenden Länderspielen muss auch mal rotiert werden. Und sei es nur gegen Freiburg und Bremen.

Seite 1: Braucht der FC Bayern überhaupt einen Backup für Lewandowski?

Seite 2: Ist Wagner der richtige Stürmertyp für den FC Bayern?

Seite 3: Wäre der FC Bayern überhaupt der richtige Schritt für Wagner?

Seite 4: Könnte Hoffenheim einen Abschied Wagners im Winter kompensieren?

Seite 5: Was würde ein Wechsel für Wagners WM-Chancen bedeuten?