Stuttgart in die Champions League!

Dort wo früher auf der Haupttribüne beim zweiten Fehlpass gepfiffen wurde, grassiert heute eine fiebrige Euphorie. Die Macht vom Neckar neckt ihre Gäste so mächtig, dass man schon mal ins Träumen geraten kann. Mittwoch Abend, 20:45 Uhr, sie sind die Beeeeeeeeeesten...

Da sieht man mal, was ein Kalenderjahr ohne Heimniederlage so anstellen kann mit den Synapsen. Selbst wenn jene Synapsen hinter der Stirn ausgewiesener Stuttgart-Experten wie Florian Regelmann (Chefredakteur SPOX) und Désirée Wolff (@toesiroe, meinsportradio.de) liegen.

Nach dem Heimsieg gegen den BVB konnte der VfB-Schwerpunkt im Rasenfunk einfach nicht mehr auf sich warten lassen. So wie übrigens das Twitter-Debüt von SPOX-Chef Regelmann. Ab 100 Follower legt er los - das ist doch ein Klacks: @SPOX_Regelmann.

A new star is born. Endlich mal jemand auf Twitter mit Meinung!

Wer auf seine Tweets nicht warten kann, dem wird übrigens auch mit dem Rest der Schlusskonferenz geholfen. Wir besprechen ausführlich die aktuellsten Diskussionen zum Videoschiedsrichter, ob in Bremen jetzt schon Ostern (Auferstehung und so...) und warum Schalke 04 der beste Verein aller Zeiten ist.

Als Kontrapunkt zu all der Schwärmerei und guten Laune ziehen wir euch wenigstens hintenraus noch in eine Herbstdepression Hoeneßschen Ausmaßes hinein. Es ist so schlimm, Bayernfan zu sein, buhuhuuuu. Und die Liga ist wie ein schlechter Eintopf: Graupen, wohin man schaut.

Ein Dank geht an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, wegen der wir dieses Gegurke konsumieren müssen. Ganz besonders an Thorsten, nachbarshund und MisterMo. Zwinkersmiley. Für diese Woche deklarieren wir eure Unterstützung mal als Schmerzensgeld, ok? Hier erfahrt ihr, wie ihr den Rasenfunk unterstützen könnt. Und wer sich für einen Blick hinter die Kulissen interessiert, sollte uns auf Instagram folgen.

Hier haben wir übrigens neulich mal gezeigt, wie viel derzeit über den Rasenfunk Supporters Club reinkommt und wie viel Geld wir noch bräuchten, um vom Rasenfunk leben zu können:

Und jetzt zur Folge.

In dieser Reihenfolge geht's durch den Spieltag:

00:03:31 | M05 - FC 1:0

00:27:15 | WOB - SC 3:1

00:37:03 | SVW - H96 4:0

00:47:22 | S04 - HSV 2:0

01:05:47| VfB - BVB 2:1 - mit Schwerpunkt Stuttgart

02:03:05 | BSC - BMG 2:4

02:13:32 | LEV - RaBa 2:2

02:23:15 | TSG - SGE 1:1

02:33:33 | FCB - FCA 3:0

Wer den Rasenfunk regelmäßig hören möchte, kann seine Sendungen abonnieren und ihm auf Twitter , Facebook und Youtube folgen.