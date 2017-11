Randnotiz Jugor Part

Primera Division Sa 20:45 Atletico - Real: Wer siegt im Derbi madrileño? Serie A Sa 18:00 Derby della Capitale: AS Roma - Lazio A-League Brisbane -

Im Sommer 2015 zahlte Borussia Dortmund drei Millionen Euro an den 1. FSV Mainz 05 für Joo-Ho Park. Der Linksverteidiger kam seitdem nur in zwölf Pflichtspielen für die Profis zum Einsatz, mittlerweile gehört er zum Kader der BVB-Amateure.

Der 10. August wurde ohne eigene Mithilfe zu einem großen Tag bei Borussia Dortmund. Zu groß, um sich Nebensächliches zu merken. Damals nämlich war Ousmane Dembele nicht zum Training erschienen. Wenig später gab sich BVB-Coach Peter Bosz auf der Pressekonferenz ahnungslos, wo der Franzose denn stecken würde.

Doch auf dieser PK wurde ein weiterer als verschollen geglaubter Spieler thematisiert. Was denn angesichts der damaligen Verletzungsmisere auf den Außenverteidigerbahnen eigentlich mit Linksverteidiger Joo-Ho Park los sei, wollte ein Journalist von Bosz wissen.

Der Niederländer wurde klassisch auf dem falschen Fuß erwischt. "Jugor Part?", fragte Bosz erstaunt nach. Die Hilfe der Medienabteilung folgte prompt, Bosz wurde hörbar der Begriff "U23" eingeflüstert.

BVB schafft es nicht, Park zu verkaufen

"Ich habe noch nicht mit ihm gearbeitet", klärte Bosz schließlich auf. Das stimmte, schließlich wurde Park zuvor bei keiner von Boszs Trainingseinheiten gesichtet. Stattdessen trieb sich der Südkoreaner bei der zweiten Mannschaft herum. Boszs Unwissenheit verdeutlichte, dass es offenbar nicht seine eigene Entscheidung war, Park bei den Amateuren zu parken.

Dort ist nun aber Parks Hauptbetätigungsgebiet in seiner dritten Spielzeit beim BVB. Der 30-Jährige ist endgültig zu einer Randnotiz verkommen, nachdem zuvor mehrere Versuche fehlschlugen, Park zu verkaufen.

Bei einem Abgang würde die Personalie ein Verlustgeschäft für den Verein darstellen. Da kann wohl selbst der findige BVB-Manager Michael Zorc nichts mehr ausrichten, schließlich drückt ihm garantiert niemand mehr die drei Millionen Euro in die Hand, die die Borussia im Sommer 2015 zwei Tage vor Transferschluss an den 1. FSV Mainz 05 überwies.

Ranking: Die 15 besten Außenverteidiger der aktuellen Bundesliga-Saison © spox 1/17 In der Länderspielpause nimmt sich SPOX die Bundesligisten vor und stellt ein Ranking der 15 Besten auf ihrer jeweiligen Position auf. Heute an der Reihe: die Links- und Rechtsverteidiger © getty 2/17 In den letzten Jahren gehörte Philipp Lahm zu den Besten auf der Außenverteidigerposition. Nach seinem Karriereende war das Feld weit offen. Wir nehmen alle Spieler in die Wertung, die mindestens fünf Partien absolviert haben © getty 3/17 15. Dennis Diekmeier (Hamburger SV): Einer der zweikampfstärksten Außenverteidiger der Liga und zuletzt beim Sieg gegen den VfB sogar zweimal Assistgeber © getty 4/17 14. Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach): Zeichnet sich durch seinen enormen Offensivdrang aus, sorgte so mit einem Treffer für den Derbysieg am ersten Spieltag und gab zwei weitere Assists © getty 5/17 13. Lukas Klostermann (RB Leipzig): Findet sich nach seiner langen Verletzung langsam rein und macht bislang einen enorm stabilen und starken Eindruck © getty 6/17 12. Dennis Aogo (VfB Stuttgart): Tut den Schwaben mit seiner Erfahrung gut. Schlug die fünftmeisten Flanken der Liga (60) und bereitete bereits zwei Tore vor © getty 7/17 11. Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg): Ist auch bei den Wölfen verlässlich auf hinten rechts. Gewann sagenhafte 100 Prozent seiner bisherigen Tacklings und gab bereits zwei Assists. Auch seine Führungsqualitäten bringt er als Ersatzkapitän bereits ein © getty 8/17 10. Marvin Plattenhardt (Hertha BSC): Was wäre die Hertha ohne seine Flanken (mit 62 die drittmeisten) und v.a. seine Standards? Defensiv nicht ohne Wackler, offensiv aber einer der besten Außenverteidiger der Liga © getty 9/17 9. Wendell (Bayer Leverkusen): Hat seine Stärken ebenfalls klar in der Offensive, war schon an vier Toren direkt beteiligt. Mit seiner Dynamik wichtig für den Leverkusener Spielaufbau © getty 10/17 8. Lars Bender (Bayer Leverkusen): Machte seine besten Spiele für die Werkself in dieser Saison hinten rechts. Verkörpert dort defensive Zweikampfstärke, aber auch Zug nach vorne und Torgefährlichkeit © getty 11/17 7. Bastian Oczipka (FC Schalke 04): Hat sich bei S04 richtig stark eingefügt. Schlug die drittmeisten Flanken der Liga (62) und bereitete die viertmeisten Chancen vor (26) © getty 12/17 6. David Alaba (FC Bayern München): Hing zu Beginn der Saison noch im Formtief der letzten Spielzeit, hat sich zuletzt unter Jupp Heynckes jedoch gefangen © getty 13/17 5. Marcel Halstenberg (RB Leipzig): Spielt eine starke Saison links hinten beim Tabellenzweiten. Wurde dafür jüngst mit einer Nationalmannschafts-Nominierung belohnt © getty 14/17 4. Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund): Bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung war der BVB mit 19 Punkten aus sieben Spielen Spitzenreiter. Defensiv stark, nach vorne immer wieder Antreiber, aber nicht ganz wie in besten Tagen © getty 15/17 3. Jetro Willems (Eintracht Frankfurt): War ein Glücksgriff für die SGE. Macht auf der linken Seite mächtig Betrieb. Ist zweikampfstark und bereitete bereits 22 Torschüsse vor (Fünfter) © getty 16/17 2. Philipp Max (FC Augsburg): Spielt eine überragende Saison als Linksverteidiger. Bereitete ligaweit die meisten Tore (fünf) und Torschüsse (31) vor, schlug dazu die meisten Flanken (105) und ist defensiv stabil. Der Senkrechtstarter der Saison © getty 17/17 1. Joshua Kimmich (FC Bayern München): Getoppt wird Max nur vom Münchner. Beim FCB absoluter Leistungsträger. Bereite ein Tor und einen Torschuss weniger vor, spielte aber bereits 660 Pässe (ligaweit Siebter) und verkörpert echte Winnermentalität

Ex-Coach Schmidt warnte Park

Damals reagierte Dortmund auf den Wechsel von Jugendtalent Jeremy Dudziak zum FC St. Pauli. In Park bekam der neue Trainer Thomas Tuchel eine erfahrene und ihm bekannte Alternative, Park sollte den Ersatzmann von Marcel Schmelzer geben.

Seitdem sind für Park nur zwölf Pflichtspiele bei den Profis hinzugekommen, das letzte Ende Oktober 2016. Da war nach 45 verheerenden Spielminuten in Ingolstadt vorzeitig Schluss für ihn. Bei der U23 kam er im Vorjahr zu zwei, aktuell steht er bei drei Einsätzen.

"Ich habe ihm gesagt, mach es nicht, hier hast du einen Stammplatz. Das Risiko ist groß, bei einem Verein wie Dortmund nur Backup zu sein", sagte der ehemalige Mainzer Chefcoach Martin Schmidt.

Ablösefrei im Sommer 2018

Der heutige Wolfsburg-Trainer behielt Recht, wenngleich man auch dagegen halten kann, dass selbst eine Perspektive als zweiter Mann bei einem Verein wie dem BVB für Park bestimmt nicht per se uninteressant erschien. Dass er nun jedoch so weit weg vom Profigeschehen ist, das hatte sich Park sicherlich nicht gedacht.

Bei den Schwarzgelben besitzt Park noch einen Vertrag bis 2018. Seit mehreren Transferperioden versucht Zorc bereits, den Südkoreaner abzustoßen. Lose Anfragen trudelten immer mal wieder ein, von einer Einigung war man aber jeweils weit entfernt.

Zumal Park, der 2011 aus Südkorea den Schritt nach Europa zum FC Basel wagte, in Dortmund ordentlich entlohnt wird und tolle Bedingungen vorfindet. Ein Interesse wie im Sommer von AEK Athen kann ein Spieler dann auch mal als nicht besonders attraktiv einstufen. Der letzte große Vertrag in Parks Karriere, das müsste nach derzeitigem Stand bereits der aktuelle beim BVB sein.

© getty

Park ohne Aussicht auf Einsätze bei den BVB-Profis

Wie es scheint, hat diese vertrackte Situation keine emotionalen Auswirkungen auf Park. Er hat sich nicht öffentlich beschwert und nimmt seine Rolle an. Das entspricht auch seinem Naturell, Park gilt teamintern als Vertreter der Sorte Spaßvogel.

Eine Ellbogenverletzung stoppte ihn zuletzt. Wenn er wieder auf dem Damm ist, geht es bei der zweiten Mannschaft für ihn weiter. Eine Aussicht auf Einsätze bei den Profis hat Park anders als sein in einer ähnlichen Situation steckender Teamkollege Neven Subotic, der kürzlich unter Bosz einen akuten Innenverteidiger-Engpass beheben musste, nicht.

Und im Winter folgt dann halt die nächste Episode, um eine Lösung zu finden und das längst offensichtliche Missverständnis zwischen Park und dem BVB endgültig zu beenden. Gelingt dies erneut nicht, lockt im Sommer die Aussicht auf einen ablösefreien Transfer und daher eine größere Anzahl an Interessenten.

Dabei hatte es eigentlich so gut angefangen: Mitte September 2015, in Parks erstem Pflichtspiel für Dortmund, steuerte er gegen FK Krasnodar in der Europa League den Assist zum 1:1 bei - und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch zum 2:1-Sieg.