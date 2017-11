Der Trend is your friend

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera Division Sa 20:45 Stolpert Barcelona gegen Sevilla? A-League Live Melbourne City -

Borussia Dortmund hat in den vergangenen drei Bundesligaspielen acht Punkte auf den FC Bayern München verloren. Oder aus einer anderen Sichtweise: Die Bayern haben acht Punkte auf den BVB gutgemacht. Die Formkurven beider Teams verlaufen in dieser Saison bisher komplett unterschiedlich, das direkte Duell (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER) ist vor allem für die Dortmunder von zentraler Bedeutung.

Uli Hoeneß hat dem deutschen Fußball einige Sprüche für die Ewigkeit hinterlassen. Dank des ehemaligen Managers und heutigen Präsidenten des FC Bayern München wissen wir, dass der Nikolaus noch nie ein Osterhase war und die Meisterschaft erst im Frühjahr und nicht zu Weihnachten entschieden wird.

Auch die Sache mit dem Fernglas für die Konkurrenz hat seinen Platz gefunden in den Geschichtsbüchern der Liga. Hoeneß' Lieblingsspruch über all die Jahre hat sich gegen die selbst geschaffene, große Konkurrenz aber wacker gehalten.

"Der Trend ist your friend" hat Hoeneß in bestem Denglisch immer mal wieder eingestreut. Das Gute an diesem Satz ist ja, dass er sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten zu gebrauchen ist. Er ist sozusagen die immer gültige Allzweckwaffe.

Uli Hoeneß: Seine besten Sprüche © getty 1/44 Niemand prägte den FC Bayern so wie Uli Hoeneß. Ganz ohne Nebengeräusche verlief die beispiellose Karriere des langjährigen Managers jedoch nicht. Rivalität, Finanzen, Fans: Hier gibt's Hoeneß' beste Sprüche! © getty 2/44 Selbstbewusst und bestimmt - das war Hoeneß schon immer, wenn es um seine Roten ging: "Der FC Bayern ist mit großem Abstand die beste deutsche Mannschaft. Das tut mir leid für alle anderen", sagte er einst © getty 3/44 Dass er mit dem Klub durch jede Krise gehen würde, kündigte er bereits vor seiner Haftstrafe an: "Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Und wenn irgendein Problem entsteht, würde ich zur Not hier sogar ein halbes Jahr den Platzwart machen" © getty 4/44 "Der FC Bayern ist natürlich total modern. Karl-Heinz Rummenigge hockt den ganzen Tag vorm Computer und hat eckige Augen", kommentierte er mal sein Leben ohne Computer © getty 5/44 "Eine Biografie? Von mir? Never ever! Wenn ich die Wahrheit über das, was ich alles erlebt habe, schreiben würde, müsste man etwa zehn Bände machen - und ich müsste nach der Veröffentlichung nach Australien auswandern." Ob er die Worte später bereute? © getty 6/44 "Wir würden nie zum FC Bayern München gehen! - Niemals zu den Bayern gehen!", sangen die Toten Hosen einst. Hoeneß dazu: "Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird" © getty 7/44 Auf die Frage nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale entgegnete der Bayern-Boss mal: "For me, it's scheißegal" © getty 8/44 Auf die Frage, ob er sich einen Transfer David Beckhams nach München vorstellen könne: "Es nützt dir nichts, einen zu holen, der immer bei Bravo Sport auf der Seite eins steht. Wir wollen einen haben, der beim Kicker auf Seite eins steht" © getty 9/44 Auch die eine oder andere Weisheit hatte Hoeneß schon parat: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre" © getty 10/44 Über Spieler- und Trainer-Ablösesummen sagte Hoeneß: "Die Wahnsinnspreise zahlen wir sicherlich nicht, aber die mittleren Wahnsinnspreise könnte ich mir schon vorstellen" © getty 11/44 Nicht mit allen Trainern pflegte er ein so gutes Verhältnis wie mit Guardiola: "Mit van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top" © getty 12/44 Einen hatte er besonders auf dem Kieker: "Er ist ein Selbstdarsteller mit außergewöhnlichem Hang zum Größenwahn. Daran hat sich nichts geändert", sagte er über Christoph Daum © getty 13/44 Über Daum lächelte Hoeneß, wenn es um Erfolg ging: "Der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen." Daums Verpflichtung durch Eintracht Frankfurts Boss Heribert Bruchhagen kommentierte er mit den Worten: "Da war doch Pulver im Kaffee!" © getty 14/44 Über Bundestrainer Jürgen Klinsmann, den Hoeneß später zu den Bayern holte, schimpfte er: "Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen" © getty 15/44 Mit Klinsmanns Methoden wurde Hoeneß nicht warm: "Da haben wir für zigtausend Euro Computer gekauft. Da hat er den Profis in epischer Breite gezeigt, wie wir spielen wollen. Wohlgemerkt wollen" © getty 16/44 Anders bei Heynckes: "Jupp hat einen Flipchart und 5 Eddingstifte. Da malt er auf die Tafel die Aufstellung des Gegners und sagt ein paar Takte. Mit Heynckes gewinnen wir für 12,50 Euro, bei Klinsmann haben wir viel ausgegeben und wenig Erfolg gehabt" © getty 17/44 "Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa." Amen. © getty 18/44 Ebenso wenig hielt Hoeneß von einem seiner Ex-Spieler: "Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre" © getty 19/44 Über den Wechsel von Lothar Matthäus zu Maccabi Netanya sagte der Bayern-Boss: "Hoffentlich hat die Frau Merkel demnächst nicht zuviel Arbeit, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern" © getty 20/44 Da verwundern auch die nachfolgenden, durchaus sehr erheiternden, Worte über Matthäus nicht: "Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion" © getty 21/44 "Wenn einer 100 Millionen verdient, dann ist er trotzdem noch ein Mensch. Und wenn er kein Arschloch ist, dann geht ihm das nahe, wenn er seine Arbeit nicht mehr weitermachen darf", sagte er mal generell über Trainerentlassungen © getty 22/44 Sein Verhältnis zu Dortmund war nicht immer das beste: "Ich habe 5000 BVB-Aktien. Meine Frau hat sie gekauft. Ich wollte einfach mal schauen: Wie funktioniert so eine Aktie eines Fußball-Vereins? Bis jetzt habe ich viel Geld damit verloren" © getty 23/44 Seine Aufgaben im November 2004 kommentierte er zynisch: "Früher habe ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit den Spielern verbracht. Heute verwende ich 80 Prozent darauf, das Geld einzutreiben, um sie finanzieren zu können" © getty 24/44 Klare Worte für die Blauen: "Wenn uns der TSV 1860, aus welchen Gründen auch immer, bitten sollte, aus dem jetzigen Vertrag auszusteigen, dann werde ich die Kapelle, die die Sechziger aus dem Stadion begleitet, persönlich mit dem Defiliermarsch anführen" © getty 25/44 2010 vor einem Auftritt als Gastredner bei der CSU-Vorstandsklausur stellte Hoeneß klar: "Ich bin kein Besserwisser, sondern ein Bessermacher" © getty 26/44 Ein besonderes Verhältnis pflegte Hoeneß zu Franck Ribery. Über dessen Feier mit Luca Toni in einer Pizzeria sagte er: "Die müssen sich doch mal den Frust von der Seele saufen. Wir haben doch früher auch auf dem Oktoberfest die Maßen reingelassen" © getty 27/44 Hoeneß zu den Versuchen von Real Madrid, Ribery zu verpflichten: "Pedro Jimenez, Florentino Perez' Berater, hat ein paar Mal angerufen. Ich habe ihn gefragt, ob er Monopoly kennt. Das ist ein deutsches Spiel, das Kinder und Erwachsene gerne spielen ..." © getty 28/44 "... und bei dem der FC Bayern vor zwei Jahren die Schlossallee gekauft und darauf vier Hotels gebaut hat. Die gibt man nur wieder her, wenn man in Not oder pleite ist. Es sei denn, einer kommt drauf, der sich da hinwürfelt. Und dann wird es teuer" © getty 29/44 Die Thematik beendete Hoeneß öffentlich mit einem Seitenhieb: "Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery" © getty 30/44 Doch die eigenen Spieler erhielten nicht nur Rückendeckung. Über Schweinsteiger sagte er 2006: "Dem wurde zu viel Puderzucker in den Hintern geblasen. Immer soll die Sonne scheinen. Aber in Zukunft regnet es auch mal, wenn die Leistung nicht stimmt" © getty 31/44 Hoeneß zur Herbstmeisterschaft 2011: "Wenn du immer Zweiter, Dritter, Vierter mit 10 Punkten Abstand bist, macht dich das krank. Da hast du keine schönen Wochenenden. Mit so einem schönen Weihnachtsergebnis gewinnt man für zwei Monate Lebensqualität" © getty 32/44 Das Meisterrennen 2007, als Bremen den Bayern nahe kam, kommentierte er mit einer unvergessenen Aussage: "Die sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer oben stehen" © getty 33/44 Folgende Aussage dürfte Thomas Müller aus der Seele sprechen. Über WM-Qualifikationsspiele gegen "Exoten" sagte Hoeneß: "Wenn man gegen Liechtenstein spielt, kann man auch gegen den FC Tegernsee spielen!" © getty 34/44 Über das Engagement der FCB-Spieler gegen Gewalt: "Die Spieler waren total begeistert von der Aktion. Das ist eines der wenigen Dinge, wo sie einmal nicht ihre Berater fragen müssen" © getty 35/44 Im November 2004 bekam Schalke eine seiner vielen Watschen ab: "Wir haben etwa so viel Festgeld wie der FC Schalke Schulden. Deswegen werden sie uns vielleicht irgendwann sportlich nahekommen, aber in den Finanzen brauchen sie noch 20 Jahre" © getty 36/44 Den FCB sah er oft benachteiligt: "Als Schalke den UEFA-Cup gewann, wollten sie dort den Notstand ausrufen. Wenn Werder im Halbfinale ist, flippen alle aus und tragen grün-weiße Unterwäsche - aber wenn Bayern da spielt, ist es plötzlich der Verlierer-Cup" © getty 37/44 Unnachahmlich sagte er mal über Reiner Calmund: "Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist" © getty 38/44 Unvergesslich auch seine Brandrede zu den eigenen Fans auf der Jahreshauptversammlung 2007: "Das ist eine populistische Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir kritisiert werden, die wir uns hier jahrelang den Arsch aufreißen ..." © getty 39/44 "... Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich und nicht wir!" © getty 40/44 Gehalt ist relativ, machte Hoeneß 2012 in der ARD-Talkshow "Günther Jauch" klar: "Unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit fürs Finanzamt, da kommen wir nicht weiter, wenn man 60 oder 70 Prozent nimmt" © getty 41/44 Hoeneß 2012 zu "Die Welt" über Schwarzgeld in der Liga: "Es ist unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles raus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen" © getty 42/44 Eine Aussage, die ihm später als unmoralisch ausgelegt wurde: "Ich weiß, dass das doof ist. Aber ich zahle volle Steuern", wurde Hoeneß 2005 in einem Interview der "Bild-Zeitung" zitiert © getty 43/44 Im Interview mit der "Zeit" (Mai 2013): "Ich fühlte mich in diesen Tagen auf die andere Seite der Gesellschaft katapultiert, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich mache mir riesige Vorwürfe. Ich habe Riesenmist gebaut, aber ich bin kein schlechter Mensch" © getty 44/44 Nun aber kehrt Uli Hoeneß zum FC Bayern zurück - wie vor langer Zeit angekündigt: "Ich werde dem Verein solange dienen, bis ich nicht mehr atmen kann"

FCB: Das Mia san Mia ist zurück

Hoeneß selbst hat den Trend in dieser Saison bisher noch nicht bemüht, aber er passt so gut wie lange nicht mehr zum anstehenden Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Die Bayern haben seit der Rückkehr von Jupp Heynckes als Interimsnachfolger von Carlo Ancelotti alle sechs Spiele erfolgreich bestritten. Auch das hart umkämpfte DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig haben die Münchner mit einer klassischen FCB-Attitüde für sich entschieden und zur Belohnung ein Heimspiel zum Hinrundenabschluss gegen Borussia Dortmund gewonnen.

Nach der erstmaligen Eroberung der Tabellenspitze am vergangenen Samstag und dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League durch ein 2:1 bei Celtic Glasgow ist wieder alles im Lot in München. Die Rolle des Gejagten mögen sie in München lieber als anderswo.

Selbst der Gruppensieg in der Königsklasse scheint einigen nicht mehr als unrealistisch, auch wenn dazu - ein Sieg gegen den RSC Anderlecht vorausgesetzt - das 0:3 aus dem Hinspiel gegen Paris St.-Germain gedreht werden müsste. Aber hat PSG nicht letzte Saison gegen den FC Barcelona sogar 4:0 gewonnen und ist trotzdem noch ausgeschieden? Das Mia san Mia ist zurück.

Verheerende BVB-Bilanz im Oktober

So viel Selbstverständnis und Selbstvertrauen ist in Dortmund nicht mehr. Schon während der Anfangseuphorie gab es Hinweise, dass diese Borussia unter dem neuen Trainer Peter Bosz einen weiten Weg vor sich haben wird. Die Auswärtsspiele beim SC Freiburg oder bei den Tottenham Hotspur beispielsweise. Aber auch das 6:1 gegen Borussia Mönchengladbach zeugte von bemerkenswerter Dysbalance.

Mit der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig folgte der endgültige Bruch in der Formkurve des BVB. Im Oktober gab es in sechs Spielen nur einen Sieg, beim 5:0 im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Magdeburg.

Dass sich die Verantwortlichen in Dortmund mit krachender Wortwahl ("krank" und "schizophren") gegen die Bewertungen der Leistungen in der Öffentlichkeit wehrten, lässt sich zwar als Rückendeckung für Trainer Peter Bosz interpretieren, war im Nachhinein aber auch ein Schuss ins Knie.

Watzke und Zorc unter Druck

Der Beißreflex von Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc verdeutlichte öffentlich nur noch mehr, in welcher Situation beide Entscheidungsträger stecken. Nach der Trennung von Thomas Tuchel, der sportlich erfolgreich war und aufgrund atmosphärischer Probleme mit den Bossen und Teilen der Mannschaft gehen musste, muss der neue Trainer funktionieren.

Watzke und Zorc haben die zwischenmenschlichen Probleme über die sportliche Entwicklung gestellt und müssen jetzt hoffen, dass Bosz die Spirale nach unten bald stoppt. Watzkes Argumentation, dass ein Tabellenführer der Bundesliga gar nicht in einer Krise stecken könne, zeigt das Dilemma ganz deutlich.

Denn unabhängig vom Tabellenplatz kann auch das Führungsduo bei den offensichtlichen sportlichen Schwächen nicht mehr allzu lange die Augen verschließen. Denn auch ein Tabellenführer oder jetzt Tabellenzweiter kann bei ständig ausbleibender Leistung in der Krise stecken. Der Trend is your friend.

Und wenn schon nicht der Trainer an der Misere Schuld ist, kommt die Diskussion früher oder später auf die Qualität des Personals, für das am Ende Zorc und Watzke verantwortlich zeichnen. Mit der deutlichen Reaktion nach der Pleite in Hannover hat Zorc den Druck auf die Mannschaft erhöht, gegen APOEL war von einer Trotzreaktion aber nichts zu sehen. Die Verunsicherung hat das Team und den ganzen Klub erfasst.

BVB: Lernen von Uli Hoeneß

In Sachen Krisenmanagement könnte sich der BVB durchaus Anleihen beim FC Bayern und Uli Hoeneß nehmen. Der hat den Trend ein letztes Mal im März 2013 zu seinem friend erklärt. Damals hatten die Bayern gerade das Viertelfinale der Champions League erreicht - eine 0:2-Heimniederlage reichte nach dem 3:1 im Hinspiel gegen den FC Arsenal.

Davor gab es für die Mannschaft von Heynckes zwei knappe Siege in der Liga gegen 1899 Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf, der Vorsprung auf "Verfolger" Borussia Dortmund betrug 20 Punkte. Hoeneß meinte: "Der trend is your friend und seit drei Wochen spielen wir schönen Dreck!"

Die Bayern verloren danach kein Spiel mehr, drei Wochen später waren sie Deutscher Meister und am Ende der Saison stand das Triple.