Hoffenheim: Anzeigen nach Hopp-Attacke

Die TSG 1899 Hoffenheim verlor am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Anhänger der Fohlen nutzten das Auswärtsspiel um Mäzen Dietmar Hopp zu beleidigen.

"Und ihr? Huren eines Fußballmörders", war auf einem Plakat der mitgereisten Gladbacher zu lesen. Der "Fußballmörder" soll TSG-Mäzen Hopp sein, der sich in einem Großteil der Fanszene keiner großen Beliebtheit erfreut. Der Klub wird dagegen vorgehen.

Bereits während der 90 Minuten schritt Stadionsprecher Mike Diehl ein: "An alle Möch­te­gern-Fans aus Mön­chenglad­bach! Un­ter­lasst bitte so­fort Men­schen ver­ach­ten­de Rufe in un­se­rem Sta­di­on! Dis­kri­mi­nie­rung darf nir­gend­wo auf der Welt ihren Platz fin­den."

Immer wieder hatten Auswärtsfahrer "Hurensohn" durch das Stadion gerufen - nach dem Plakat bereits die zweite Geschmacklosigkeit. 1899 wird nun rechtliche Schritte einleiten, so Geschäftsführer Hansi Flick, der Hopp als "Menschenfreund" bezeichnete.

Torhüter Oliver Baumann schloss sich an: "Ei­ni­ge soll­ten die Scheu­klap­pen ab­neh­men und sehen, was Herr Hopp alles macht. Für die Re­gi­on, die Me­di­zin, die Ge­sund­heit, Kin­der­gär­ten und was weiß ich noch alles."