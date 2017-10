Rebbe: "Habe keine Fehler gemacht"

WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Der VfL Wolfsburg schlingert durch das untere Mittelfeld der Bundesliga, Neu-Trainer Martin Schmidt ist noch ohne Sieg. Sportdirektor Olaf Rebbe ist sich allerdings keiner Schuld bewusst.

"Ich habe keine Fehler gemacht", stellt Rebbe in der Bild dar. Der Sportdirektor der Wölfe entzieht sich jeder Verantwortung für die sportliche Misere des VfL. Wolfsburg gab nach dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig am meisten Geld im Sommer aus, rangiert derzeit aber auf Rang zwölf.

Kürzlich wurde Trainer Andries Jonker entlassen, dafür übernahm Martin Schmidt. Der Ex-Mainzer konnte bisher aber keinen Sieg erringen, gegen Mainz, Bayern und Werder gelangen nur drei Unentschieden. An der Transferpolitik, so Rebbe, liegt es nicht.

"Von der Logik haben wir den Kader so zusammengestellt, dass jede Position doppelt besetzt ist. Man muss investieren, damit was entsteht", so der Sportdirektor. Und das gar unter schweren Bedingungen: "Der Markt war überhitzt. Deswegen war es schwierig, was die Suche nach Außenspielern betrifft. Trotzdem bin ich mit dem Kader zufrieden."