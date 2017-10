Russ: "100 Mal geiler als ein 6:0"

WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Eintracht Frankfurt ist mit konventionellen Mitteln durchaus erfolgreich. Kritik an der eigenen Spielweise kann Marco Russ dementsprechend nicht nachvollziehen.

"Alles was den Fußball schön macht, was wir an diesem Spiel lieben, fehlt", stellte Thomas Berthold kürzlich in der Bild fest. Der ehemalige Frankfurter zielte damit auf die unspektakuläre Art und Weise ab, die Trainer Niko Kovac seiner Eintracht eingetrichtert hat.

Das bringt Spieler Russ auf die Palme. Per Instagram schoss er zurück: "Es läuft nicht immer alles wie am Schnürchen, aber wir geben nie auf, geben Gas bis zur allerletzten Sekunde, und es wurde belohnt. Dieser Sieg ist 100 Mal geiler wie ein 6:0."

Mit 2:1 besiegte Frankfurt den VfB Stuttgart und steht nun auf Rang acht der Bundesliga. "Soll noch jemand sagen wir spielen Fußball zum abgewöhnen. Wer dieses Spiel heute gesehen hat, wie jeder einzelne Spieler für den anderen gefightet hat, sich in Schüsse geworfen hat, der sollte sich lieber eine Dauerkarte für Barcelona, Madrid, Paris oder Bayern besorgen", schimpfte Russ.