Brandt: "Herrlich hatte sehr viel Arbeit vor sich"

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp trifft auf seinen Trauzeugen Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt -

Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A AC Mailand -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone -

Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Bayer Leverkusen hat beim 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ein Ausrufezeichen gesetzt. Julian Brandt und Sportdirektor Rudi Völler sprachen mit Omnisport über den bisherigen Saisonverlauf und Trainer Heiko Herrlich.

Wenn die nächsten Duelle erfolgreich bestritten würden, dann könne man behaupten, beim Sieg in Gladbach sei der Leverkusener Knoten geplatzt, sagte Julian Brandt im Gespräch mit Omnisport. "Ich hoffe darauf. Wir haben zumindest viel Selbstvertrauen gesammelt."

Sportdirektor Rudi Völler wertete den Dreier "gegen einen Mitkonkurrenten um die internationalen Plätze" als Big Point: "Man merkt, wir sind aktuell ganz gut drauf."

Völler sieht seinen Klub auf dem richtigen Weg, obwohl sechs der bisherigen neun Bundesligaspiele nicht gewonnen wurden. "Ich fand die Auftritte zuvor meist überzeugend, auch wenn wir natürlich zu wenig gepunktet haben. Meistens fehlte trotz guter Torchancen die Effizienz, aber das bedeutet auch, dass viele Dinge bereits funktionieren."

Brandt lobt Heiko Herrlichs Kompetenz

Das ist auch das Verdienst des neuen Trainers Heiko Herrlich, der die nach Dortmund und Bayern drittbeste Offensive der Liga anleitet.

"Er ist sehr ruhig", sagt Brandt über den Coach. "Er hatte sehr viel Arbeit vor sich, sprach aber bereits in der Vorbereitung viele Basics an und versuchte, uns auf unsere Stärken zurück zu besinnen. Mittlerweile sind wir gut drin. Wir spielen sehr, sehr guten Fußball meiner Meinung nach, auch wenn die Ergebnisse in den letzten Wochen nicht ganz so befriedigend waren."

Auch Völler ist von der Arbeit des ehemaligen Regensburgers angetan: "Ich finde, dass gewisse Abläufe und Vorgaben des Trainers schon vorher ganz gut funktioniert haben. Sonst hätten wir auch nicht diese Spielanteile und die vielen Torchancen, die uns in der letzten Rückrunde noch abgegangen sind."

Dass die Richtung stimmt, aber noch längst nicht alles Gold ist, was glänzt, scheinen sie in Leverkusen gut einschätzen zu können. "Er ist nicht vollkommen zufrieden", sagt Brandt über Herrlichs Herangehensweise, "sondern bemängelt immer wieder gewisse Punkte und möchte aus uns alles herausholen. Das ist gut, denn das Gefühl, satt zu sein, macht einen auch träge und unkonzentriert."

Bayer Leverkusen will zurück in die Champions League

Im Vorjahr landete Bayer lediglich auf Rang zwölf, die vier Spielzeiten zuvor gelang immer der Sprung in die Gruppenphase der Champions League. Tabellenregionen, die man auch schon in dieser Saison gerne wieder erreichen möchte.

"Der Blick geht natürlich nach oben, das ist unser Anspruch", sagt Völler. "In der Bundesliga ist es vorne etwas dichter geworden. Die Bayern sind die Ausnahmemannschaft, Dortmund ist der Verfolger und Leipzig hat sich auch etabliert. Zwischen Platz 3 und 13 ist aber alles sehr eng und in diesem Bereich wollen wir uns aufhalten - natürlich so weit vorne wie möglich."

Brandt dagegen hat eher die nahe Zukunft im Blick. Der Erfolg bei den Fohlen beförderte die Werkself auf Rang neun, Hoffenheim auf Platz vier ist vier Zähler entfernt.

"Unser Etappenziel sollte es vorerst sein, sich in der ersten Tabellenhälfte fest zu setzen", sagt Brandt. "Wir wollen uns aus den unteren Regionen verabschieden und dann peu a peu den Blick nach oben richten."