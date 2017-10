Watzke schmettert Bosz-Kritik ab

Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man Utd -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Arsenal v

Swansea Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Premier League Bournemouth -

Chelsea Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

Eindhoven Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

Saint-Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano

Hans-Joachim Watzke hat Kritik an Trainer Peter Bosz entschieden abgelehnt. Der Geschäftsführer Borussia Dortmunds bleibt nach der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig entspannt.

"Wir haben verloren, weil wir speziell bei den ersten beiden Toren schlecht verteidigt haben", stellte Watzke im kicker fest, nachdem der BVB im dritten Top-Spiel der Saison die dritte Niederlage hinnehmen musste. Vor Leipzig stehen Pleiten gegen Real Madrid (1:3) und die Tottenham Hotspur (1:3) zu Buche.

Trainer Bosz, so die Kritik, passe sich in diesen Duellen nicht genug an, seine Strategie würde besonders gegen unterlegene Gegner aufgehen. Watzke widerspricht dieser Annahme: "Wir haben das Spiel nicht wegen eines unpassenden Systems verloren. Das ist totaler Unfug."

Bosz selbst nicht zufrieden

Anders als gegen Tottenham oder die Königlichen sei Dortmund "nicht ausgekontert worden oder habe übertrieben viele Chancen zugelassen", so Watzke. Bereits in seiner Zeit bei Ajax Amsterdam galt Bosz als strategisch stur, taktisch aber flexibel.

So passte er sich auch in gewissem Maße an RB Leipzig und die Besonderheiten in deren Fußball an, setzte aber doch auf grundlegende Prinzipien seines Stils. "Das ist nicht unsere Art, Fußball zu spielen", bemängelte er jedoch im Anschluss an die Partie die Umsetzung seiner Ideen.