Adlers Traum von DFB-Rückkehr

Keeper Rene Adler vom FSV Mainz 05 würde einem möglichen Nationalmannschafts-Comeback für die WM in Russland 2018 offen gegenüberstehen. "Natürlich wäre es eine Riesengeschichte, vor allem, weil ich ja zwei Weltmeisterschaften verpasst habe", sagte der 32-Jährige dem kicker.

Allerdings meinte Adler auch, dass seine Nominierung "Stand heute" unrealistisch erscheine. "Wir haben viele gute junge Keeper, die in den Planungen ganz andere Rollen spielen. Man weiß aber nie, was im Fußball passiert", sagte der Ex-Hamburger: "Wenn Jogi (Löw) anrufen sollte, wäre es eine absolute Auszeichnung - da würde kaum jemand überlegen."

Nationalmannschafts-Stammtorhüter Manuel Neuer (Bayern München) fällt wegen eines erneuten Fußbruchs und einer Operation noch bis Anfang nächsten Jahres aus. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) ist derzeit die klare Nummer zwei beim Weltmeister.

Leno patzt, Trapp ohne Spielpraxis

Der als dritter Schlussmann vorgesehene Bernd Leno (Bayer Leverkusen) patzte am vergangenen Sonntag beim Gegentor im abschließenden WM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf gegen Aserbaidschan (1:5) und machte Kevin Trapp (Paris St. Germain) leise Hoffnung auf weitere Nominierungen. Trapp sitzt beim Starensemble aus der französischen Hauptstadt allerdings derzeit nur auf der Bank. Zuletzt war in Frankreich über einen Wechsel des Keepers in der Winterpause zu DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund spekuliert worden.

Adler absolvierte sein bislang letztes von insgesamt zwölf A-Länderspielen im Mai 2013. Knapp drei Jahre zuvor wäre er als Stammtorhüter in die WM in Südafrika gegangen, verletzte sich dann aber und musste den Platz für Neuer räumen.