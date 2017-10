Bosz: Krisensitzung mit Abwehr?

Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Nach dem 2:4 gegen Hannover 96 ist die Stimmung bei Borussia Dortmund im Tief. Trainer Peter Bosz führte wohl Erste Hilfe anhand einer langen Videoanalyse durch.

Wie die Bild vermeldet, traf sich Bosz nach den vier Gegentore gegen Aufsteiger Hannover mit seinen Abwehrspielern zu einer Krisensitzung. In einer ausführlichen Videoanalyse über mehr als 90 Minuten soll er mit seiner Defensive hart ins Gericht gegangen sein.

Dortmund musste in den letzten fünf Spielen satte elf Gegentore hinnehmen, daraus ergab sich nur ein einziger Punkt in den vergangenen drei Spielen. Vor dem Spitzenduell am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Bayern München will der Niederländer gegenwirken.

"Das ist keine Systemfrage, sondern hat etwas mit der Einstellung zu tun. Egal, welches System man spielt, man muss es konsequent spielen", analysierte bereits Sportdirektor Michael Zorc im Anschluss an die letzten Spiele. Gegen Underdog APOEL wird die verbesserte Defensive am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) auf die Probe gestellt.