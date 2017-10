"Das Spiel war nichts für die Zuschauer"

Bundesliga Fr Jetzt M05-SGE: Jetzt die Highlights anschauen! Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce A-League Adelaide Udt -

Nach dem Unentschieden im Rhein-Main-Derby sind beide Seiten nicht unglücklich mit dem Punkt. Der Mainzer Torschütze Suat Serdar weiß, dass das Spiel kein Fußball-Fest für die Zuschauer war.

Sandro Schwarz (Trainer Mainz 05): "Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis. Erste Halbzeit war es zäh von unserer Seite. Frankfurt war da ein bisschen aktiver. In der zweiten Halbzeit waren wir dann aktiver. Mit ein bisschen Glück können wir vielleicht dann noch mehr in der Box erzwingen. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Von der Persönlichkeitsentwicklung ist es sehr positiv."

Stefan Bell (Kapitän Mainz 05)...

...zu seinem Eigentor: "Wir müssen den Ball vorher deutlich klären, dann entsteht die Situation gar nicht. In der Mitte sind wir dann ungeordnet. Am Ende ist es ein bisschen unglücklich."

... zum Spiel: "Es war wichtig für uns, dass wir zurückgekommen sind und einen Punkt geholt haben, der auch verdient ist. Frankfurt war in der ersten Halbzeit ein bisschen besser, wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Druck nach vorne. Es ist leistungsgerecht und gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir zuhause wieder gepunktet haben."

Suat Serdar (Torschütze Mainz 05):"Das Spiel war sehr zweikampfbetont, es war nichts für die Zuschauer. Wir wollten unbedingt gewinnen, aber am Ende hat es nur für ein 1:1 gereicht. Aber das nehmen wir auch mit."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt):"Unterm Strich müssen wir mit dem Punkt leben. In der zweiten Halbzeit haben wir all das verloren, was wir in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. Der Gegner hat dann Druck aufgebaut. Letztendlich muss man sagen, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir sind mit der englischen Woche zufrieden und hoffen, dass wir in der nächsten Woche zuhause nachlegen können."

Marius Wolf (Trainer Eintracht Frankfurt):"Wir haben uns vorgenommen, dass wir offensiv agieren. In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir zu wenig nachgeschoben. Am Ende ist der Punkt gerecht."