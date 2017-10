Bürki: Kein Problem mit Konfrontation

Serie A Corinthians -

Roman Bürki ist bei Borussia Dortmund unangefochtener Stammtorhüter. Dennoch gab es nach Unsicherheiten des Schweizers zuletzt prompt Meldungen über einen hochkarätigen Neuzugang beim BVB. Wie geht Bürki mit der Situation um? Rechtfertigt seine Leistung eine Torwart-Diskussion? Und welche Möglichkeiten bieten sich der Vereinsführung um Hans-Joachim Watzke? In der Champions League trifft Dortmund am Dienstag auswärts auf APOEL Nikosia (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Zweimal konnte Bürki nur machtlos den rechten Arm hochreißen, zweimal schlug der Ball dicht neben ihm im Kasten des BVB ein. Erst war es Heung-Min Son, der für Tottenham aus spitzem Winkel in Bürkis kurze Ecke traf, wenig später war dann auch Harry Kane aus ähnlicher Position erfolgreich. Ebenfalls hoch abgeschlossen, kurzer Pfosten, vorbei am geschlagenen Bürki.

Vorbei am chancenlosen Bürki? War da tatsächlich nichts zu halten?

Kaum war in Tottenham das 1:3 am ersten Champions-League-Spieltag abgepfiffen, konzentrierte sich die öffentliche Debatte zu großen Teilen auf das Stellungsspiel des 26 Jahre alten Schweizers. Dass die hoch stehende Abwehr zuerst ausgekontert und anschließend von Kane wie eine Bande von Schulbuben bloßgestellt wurde - geschenkt. In der kurzen, der "Torwartecke" überwunden werden, das gehe doch eigentlich immer auf des Keepers Kappe.

Irgendwann hatte der Dortmunder Schlussmann genug gehört - schließlich fühlte sich sogar Weltmeister Bodo Ilgner bemüßigt, auf Instagram wertvolle Tipps und liebe Grüße an Bürki zu übermitteln: Der Torwart sei für die kurze, die Abwehr für die lange Ecke zuständig. Und das zweite Tor sei ob der etwas größeren Entfernung haltbar gewesen.

Bürki setzte sich gegen die aus seiner Sicht unfaire Kritik ebenfalls auf seinem Instragram-Account zur Wehr und berief sich dabei auf ein Zitat von Kasper Schmeichel. Die Binsenweisheit "Kurze Ecke = Torwartfehler" sei ein Mythos: "Ob kurzer oder langer Pfosten, man versucht alles abzudecken und ärgert sich über jedes Gegentor, egal wo es einschlägt."

FIFA 18: So gut sind die BVB-Spieler © getty 1/33 FIFA 18 wird bald endlich veröffentlicht. Bereits in den letzten Wochen wurden einige Werte veröffentlicht. SPOX zeigt die Gesamtstärken aller Dortmund-Spieler © getty 2/33 Patrick Fritsch - Gesamtstärke: 55 © getty 3/33 David Sauerland - Gesamtstärke: 56 © getty 4/33 Jan-Niklas Beste - Gesamtstärke: 59 © getty 5/33 Dominik Reimann - Gesamtstärke: 60 © getty 6/33 Jacob Bruun Larsen - Gesamtstärke: 62 © getty 7/33 Dan-Axel Zagadou - Gesamtstärke: 63 © getty 8/33 Alexander Isak - Gesamtstärke: 68 © getty 9/33 Joo-Ho Park - Gesamtstärke: 73 © getty 10/33 Jeremy Toljan - Gesamtstärke: 75 © getty 11/33 Maximilian Philipp - Gesamtstärke: 77 © getty 12/33 Eric Durm Gesamtstärke: 77 © getty 13/33 Neven Subotic - Gesamtstärke: 77 © getty 14/33 Roman Weidenfeller - Gesamtstärke: 77 © getty 15/33 Christian Pulisic - Gesamtstärke: 78 © getty 16/33 Sebastian Rode - Gesamtstärke: 78 © getty 17/33 Mahmoud Dahoud - Gesamtstärke: 79 © getty 18/33 Nuri Sahin - Gesamtstärke: 79 © getty 19/33 Andre Schürrle - Gesamtstärke: 80 © getty 20/33 Marcel Schmelzer - Gesamtstärke: 80 © getty 21/33 Marc Bartra - Gesamtstärke: 81 © getty 22/33 Andrey Yarmolenko - Gesamtstärke: 81 © getty 23/33 Mario Götze - Gesamtstärke: 81 © getty 24/33 Julian Weigl - Gesamtstärke: 81 © getty 25/33 Raphael Guerreiro - Gesamtstärke: 81 © getty 26/33 Gonzalo Castro - Gesamtstärke: 82 © getty 27/33 Shinji Kagawa - Gesamtstärke: 83 © getty 28/33 Ömer Toprak - Gesamtstärke: 83 © getty 29/33 Lukasz Piszczek - Gesamtstärke: 83 © getty 30/33 Roman Bürki - Gesamtstärke: 84 © getty 31/33 Marco Reus - Gesamtstärke: 86 © getty 32/33 Sokratis - Gesamtstärke: 86 © getty 33/33 Pierre-Emerick Aubameyang - Gesamtstärke: 88

Kommen Kevin Trapp oder Timo Horn zum BVB?

Es lag wohl auch am Tottenham-Spiel, dass in der Folge Gerüchte durch die Medien wanderten, der BVB könne ein Auge auf Kevin Trapp geworfen haben, der in Paris zumeist nur die Bank hütet. Oder alternativ auf den Kölner Timo Horn. Gerüchte, die vom Verein umgehend ins Reich der Fabeln verwiesen wurden.

Das übliche Rauschen im Blätterwald eben, zumal es in Dortmund ein offenes Geheimnis ist, dass der mittlerweile 37-jährige Roman Weidenfeller die Handschuhe bald an den Nagel hängen wird. Vermutlich nach der laufenden Saison. Und so wird beim Bundesliga-Spitzenreiter in absehbarer Zeit ein Platz zu besetzen sein. Was natürlich den einen oder anderen Berater auf den Plan ruft. Gerade wenn der Stammtorwart medial angezählt wird.

Bürki: "Was da manchmal steht, ist hanebüchen"

Bürki ging mit der Situation um, wie er derzeit auch sein Stellungsspiel in der Defensive interpretiert: ausgesprochen offensiv. Zuerst gab er im Kicker Einblicke in sein Seelenleben ("Da habe ich Fehler im Stellungsspiel gemacht oder die Situation unterschätzt. Ich habe mir selber große Vorwürfe gemacht."), dann legte er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe nach in Richtung selbsternannte Torwartexperten.

"Jeden, der einen Torwart bewertet ohne selbst je im Tor gestanden zu haben, kann ich ehrlich gesagt nicht richtig ernst nehmen", betonte er. Und: "Ginge es nach manchen Leuten, hätte es beim BVB schon dreimal einen Torwartwechsel geben müssen. [...] was da manchmal steht, ist hanebüchen."

Was die Gerüchte um eine prominente Neuverpflichtung angehe, gebe es immer jemanden im Verein, "der auf mich zukommt und direkt sagt: Das ist völliger Quatsch, du musst das nicht glauben". Im Gegenteil, sogar Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2019 laufenden Vertrags würden geführt: "Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als hier zu spielen."

Die entscheidende Frage, die viel zu oft durch einzelne Szenen überlagert wird, kommt in der ganzen Diskussion viel zu kurz: Wie gut spielt Bürki für den BVB denn nun wirklich? Da bleiben "Patzer" wie gegen Tottenham im Fangedächtnis verankert, während vergessen wird, dass er zwei Wochen später gegen Real Madrid mit einer starken Leistung eine noch höhere Niederlage verhinderte und sich so ein Extralob von Trainer Peter Bosz abholte: "Roman Bürki hat uns sehr gut geholfen."

Bürkis Opta-Daten

Die Zahlen verraten: Seit seinem Wechsel aus Freiburg hat sich die Anzahl der auf sein Tor kommenden Bälle laut Opta-Daten mehr als halbiert - kein Wunder, nach einem Wechsel von einem Kellerkind zu einem Spitzenklub. Doch während ihm die Umstellung in der Saison 2015/16 nach eigener Aussage doch etwas zu schaffen machte, hatte er sich im vergangenen Jahr schon sichtlich an die neuen Umstände gewöhnt: viel Leerlauf, aber wenn mal ein Ball aufs Tor kommt, muss man ihn halten. Manuel Neuer kann ein Lied davon singen.

Saison Team Gegentore/Spiel Abgewehrte Schüsse Passquote Fehler, die zu Toren führten Vereitelte Großchancen 2014/15 Freiburg 1,38 76,26 Prozent 58,11 Prozent 2 12 von 50 2015/16 Dortmund 1,03 67,92 Prozent 73,46 Prozent 2 9 von 41 2016/17 Dortmund 1,07 71,00 Prozent 74,45 Prozent 0 11 von 37 2017/18 Dortmund 0.63 80,77 Prozent 72,34 Prozent 1 2 von 9

In der abgelaufenen Saison steigerte Bürki seine Leistung also durch die Bank, von Paraden über Passquote bis hin zur Vereitelung von Großchancen. Außerdem leistete er sich keinen einzigen groben Patzer, der zu einem Gegentor führte. In dieser Spielzeit liegt er nach acht Spielen mit fast 81 Prozent abgewehrter Schüsse auf Platz zwei in der Liga.

Dabei darf man nicht vergessen, dass sich sein Spiel seit seinem Abgang aus dem Breisgau fundamental verändert hat. Wo beim Sportclub noch der lange Schlag nach vorne dominierte, wurde Bürki unter Tuchel und jetzt auch unter Bosz in den Spielaufbau eingebunden. Er steht oft weit vor dem Kasten und gibt im Dreieck mit den beiden Innenverteidigern fast eine Art Libero. Eine Aufgabe, der er sich bislang fast immer gewachsen zeigte.

Fehlt dem BVB ein "Weltklasse-Torwart"?

Warum also die Diskussionen? In gewisser Weise erinnert Bürkis Situation an Sven Ulreich beim FC Bayern München. Zeigt der eine gute Parade, wird diese vorausgesetzt. Umgekehrt steht jedoch bei jedem Gegentor die Frage im Raum: "Hätte Neuer ihn gehabt? Bestimmt hätte Neuer ihn gehabt." Auch Ulreich hatte mit Unverständnis auf öffentliche Kritik reagiert.

Bürki hat beim BVB keinen Manuel Neuer als Maßstab im Nacken. Doch die Ansprüche an Schwarz-Gelb sind gestiegen, in den Medien, vielleicht auch bei einem Teil der Fans. Da mag sich der eine oder andere die Frage stellen, ob "ein richtiger Weltklasse-Torwart" gegen Tottenham besser ausgesehen hätte. Oder beim 1:1 durch RB Leipzig am vergangenen Wochenende.

Dabei spielen die exzellenten Statistiken von Bürki nur eine untergeordnete Rolle, oder die Frage, wie viele Prozent bei ihm noch zur Weltspitze fehlen. Mit 26 hat er seine besten Jahre schließlich noch vor sich, und der Trend geht ja in die richtige Richtung. Es ist vielmehr ein schwer greifbares Gefühl im Hinterkopf: Die Frage, ob das Gras auf der anderen Seite nicht doch grüner ist. Zum Beispiel das Gras in der französischen Hauptstadt. Für dreieinhalb Millionen aus Freiburg, das ist eben nicht besonders sexy.

Die Vereinsspitze hat dieser Diskussion bisher konsequent das Wasser abgegraben, soweit eben möglich. Aber Bürki selbst verriet zuletzt durch die Blume, dass Weidenfeller nicht mehr lange auf der Bank sitzen wird: "An meiner Einstellung wird die Entscheidung, ob eine klare Nummer 2 geholt wird oder einer, der um den Platz im Tor kämpft, nichts ändern."

Brennt die Hütte ab! Die besten Fan-Choreos © getty 1/61 Anlässlich des Mailänder Stadtderbys im altehrwürdigen San Siro haben beide Fanlager mit Choreografien geglotzt. So wie hier die Inter-Fans gibt es zahlreiche tolle Choreos. SPOX präsentiert sie Euch © getty 2/61 Die heißblütigen Fans des AC Milan verzierten nur ihren Oberrang - das aber nicht minder beeindruckend und mit einer klaren Message © imago 3/61 Die Fans von Legia Warschau aus Polen etwa zeigten einst der UEFA mit dieser Choreo im EL-Quali-Spiel gegen Tiraspol, was sie von ihr halten © getty 4/61 Weiter geht's in der ewigen Stadt. Beim Rom-Derby Ende April haben sich die Lazio Fans nicht lumpen lassen... © getty 5/61 Kommen wir zu Leicester. Schon vor dem Anpfiff des Rückspiels im CL-Viertelfinale gegen Atletico konnte man Großes erahnen © getty 6/61 Daniel Amartey war sichtlich beeindruckt vom glitzernden King Power Stadium © getty 7/61 So sah das Ganze dann unmittelbar vor dem Anpfiff aus: "Forever fearless" © getty 8/61 Weiter geht's mit Italien, um genauer zu sein das Derby zwischen Inter und Milan. Recht hübsch, was Inters Fans auf die Beine stellten... © getty 9/61 ...aber auch Milans Anhänger müssen sich mit ihrer Choreo nicht verstecken © getty 10/61 Beim VfB haben sich die Fans zum 20. Geburtstag von Commando Cannstatt Anfang April etwas Besonderes einfallen lassen © getty 11/61 Auch beim Derby gegen den KSC ließ sich die Canstatter Kurve nicht lumpen und verwieß auf die sportlichen Machtverhältnisse in Baden-Württemberg © getty 12/61 Im Spiel gegen Bournemouth erinnerten die Liverpool-Fans an die Hillsborough-Katastrophe von 1989 mit 96 Toten © getty 13/61 Ganz ehrlich: Choreos sind einfach geil! Wenn sie auch noch so sehr zum Ausgang des Spiels beitragen, wie zuletzt beim BVB gegen Benfica, lohnen sie sich sogar richtig! © getty 14/61 Beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski hat sich das Stadion in Dortmund im März dem Anlass entsprechend in Schale geworfen. Hübsch! © getty 15/61 In Italien geht's auch mal martialisch zu - speziell wenn Genoa CFC und Sampdoria aufeinandertreffen © getty 16/61 Acht Minuten lang dauert diese beeindruckende Choreo der Schalke-Fans vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hannover. Das ließen sie sich auch etwas kosten: 28.211,72 Euro © imago 17/61 Wenn ein ganzes Stadion eine Choreo trägt, ist sie besonders beeindruckend. Hier versuchen die Bayern-Fans, ihre Mannschaft gegen Real Madrid ins CL-Finale zu peitschen © getty 18/61 "Der BVB gibt den Takt vor", ist die Message dieser Choreo. Klar, verständlich, lässiges Design © getty 19/61 Der Signal Iduna Park, ääh, das Westfalenstadion war ohnehin schon Schauplatz zahlreicher optischer Highlights © getty 20/61 Die Poppy (Mohnblume) ist die Blume des Gedenkens an Opfer des Kriegs. Vor der Partie Watford gegen Millwall zeigen die Fans ihre Anteilnahme © getty 21/61 Ha Ho He, Hertha BSC! Logo, klare Sprache - auf geht's, Jungs © getty 22/61 XXXXXXXXXL - oder so... Vor der Partie in der brasilianischen Liga zwischen Recife und Figueirense haben die Zuschauer ein verdammt großes Jersey in den Händen © getty 23/61 "Das Samenkorn, das wir gesät haben, ist herrlich aufgegangen." Die Bayern-Fans feiern den 115. Geburtstag des Vereins © getty 24/61 Ricken, Lupfen jetzt, jaaaa! Vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Juventus 2015 denken die BVB-Fans an den legendären Erfolg 1997 in München zurück © getty 25/61 Ein Klassiker bei den Bayern: Vor dem Champions-League-Halbfinale 2010 gegen Olympique Lyon zierte der Leitspruch Pack ma's die Arena © getty 26/61 Dirk Schuster wird beim geschafften Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die Bundesliga von den Fans gefeiert - mit brennender Zigarre © getty 27/61 Steven Gerrard ist eine Legende an der Anfield Road. Die Fans machten ihm den Abschied nicht leicht © getty 28/61 Vor der Partie zwischen Crystal Palace und Manchester United im Februar 2014 beeindrucken die Heimfans mit dieser Darbietung © getty 29/61 Auch die SGE ist für ihre aktive Fanszene bekannt © getty 30/61 Danke Jürgen! Ohne Worte, was Klopp für den BVB getan hat. Die Fans danken es ihm © getty 31/61 Vor einem Duell mit dem AC Milan zeigen die Atletico-Fans die Richtung an © getty 32/61 Inter hat 2010 das Triple gewonnen. Juve war 2015 dicht dran, verlor im Champions-League-Finale aber gegen Barca. Grund genug für die Nerazzurri-Fans, die gegnerischen Anhänger mit einem gepflegten "Träumt weiter" zu verhöhnen © getty 33/61 Die Celtic-Fans feiern ihren neuen Trainer Brendan Rodgers - und fordern die Bhoys auf, "all in" zu gehen © imago 34/61 Vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach geben sich die Effzeh-Fans kriegstreiberisch - abgerissener Fohlen-Kopf inklusive © imago 35/61 Wer hätte vor diesem aggressiven Frankfurter Adler keine Angst? © imago 36/61 Die Fans des AC Parma gedenken einem verstorbenen Fan © imago 37/61 Der Dude ist da! Die Freiburger Fans feiern ihre Mannschaft im Big-Lebowski-Style © imago 38/61 Das Frankenderby zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg ist für die Fans natürlich ein Feiertag. Diese Choreo erinnert an den Fürther Sieg in der Bundesliga © imago 39/61 Geile Choreo vor der Partie Olympiakos Piräus gegen Dinamo Zagreb © getty 40/61 Die Größe der "gelben Wand" ist schon ohne Choreografie beeindruckend. Mit ihrem "Henkelpott"-Banner sorgten die BVB-Ultras vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Malaga für einen echten Gänsehautmoment © getty 41/61 Die Dynamo-Fans besitzen seit fast einem Jahr den inoffiziellen Titel für die größte Choreografie: Gegen Magdeburg zückten die Anhänger im Oktober 2015 ein Banner mit der Überschrift "Elbflorenz", das alle Tribünen außer dem Gästeblock überdeckte © getty 42/61 Im Frühjahr 2015 huldigten die Bayernfans vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen den BVB mit Franck Ribery und Arjen Robben ihre langjährige kongeniales Flügelzange als "Badman & Robben" © getty 43/61 Eine alte Ultra-Regel: Die größten und besten Choreografien immer gegen den Rivalen im Derby hervorzaubern: Im Februar 2015 präsentieren die Gladbacher den Geißbock - natürlich nur "der guten alten Tradition" wegen © getty 44/61 Als es zwei Jahre später im Frühjahr 2016 "nur" in der Europa-League gegen Porto um das Weiterkommen ging, gaben die Fans des BVB die Marschroute vor. "Das Album beenden, Ihr habts in den Händen" © getty 45/61 Die Fans des VfL Osnabrück haben schon so einige Sprichwörter bildlich übersetzt - schee schaut's aus! © getty 46/61 Acht Jahre 2. Liga in den vergangenen zehn Jahren: Als die Pfälzer 2010 kurzzeitig in die Bundesliga zurückgekehrt waren, huldigte die Westkurve ihr größtes Idol: Den Ehrenkapitän der DFB-Elf und Weltmeister von 1954 - Fritz Walter © getty 47/61 Gegen ihre Fan-Freunde aus Nürnberg erinnerten die Knappen 2007 an ihre legendären Eurofighter von 1997, die damals sensationell den UEFA CUP nach Gelsenkirchen holten © getty 48/61 Harte Zeiten momentan für die eingefleischten VfB-Anhänger in Liga 2. Schon im Abstiegskampf 2014 zeigte die Cannstätter Kurve, zu was sie fähig ist. Gelingt die Rückkehr ins Oberhaus, ist die nächste Choreo nur eine Frage der Zeit © getty 49/61 Kreativ oder kitschig? Die Fans von Hannover 96 sind jedenfalls bis über beide Ohren Hannoverliebt © getty 50/61 Was macht man, wenn man nichts zu feiern hat? Richtig, man feiert sich selbst. So wie hier die HSV-Anhänger anno 2009 natürlich gegen den Erzrivalen aus Bremen © getty 51/61 Die Kölner Anhänger haben in den vergangenen Jahren für die ein oder andere Negativschlagzeile abseits des Platzes gesorgt. Die Ultras, die sich hier vermutlich selbst abbilden, sehen nun auch nicht wirklich aus wie mustergültige Schwiegersöhne © getty 52/61 Choreografien dienen natürlich auch dem Gedenken an verstorbene Größen des Klubs. Nun, Junior Malanda hatte die Anlagen, ein ganz Großer zu werden. Nur wenige Tage nach seinem tödlichen Autounfall trauerten die Wölfe auf ihre eigene Art und Weise © getty 53/61 Auswärts ist meist schlicht kein Platz für ausgiebige Banner oder Choreos. Doch für ein klares Statement hat es für die Bayern-Anhänger während der Champions-League-Partie bei den Gunners dennoch gereicht © getty 54/61 Manchmal benötigen Fußballer klare Ansagen: Die Bayern-Fans forderten 2001 im Mailänder San Siro, doch bitte "Geschichte zu schreiben". 120 Minuten und einige gehaltene Elfer von Oliver Kahn später, hatten die Spieler ihr Soll erfüllt © getty 55/61 Ne, ne - kein Spiel. Dieses Bild zeigt nur die Reaktion der Boca-Junior-Fans aus Argentinien während der offiziellen Rückkehr des verlorenen Sohnes Carlos Tevez © getty 56/61 Doch auch der Erzrivale River Plate weiß, wie man sich als guter Gastgeber präsentiert. Anlass hierfür war eine Partie in der südamerikanischen Champions League 2014 © getty 57/61 Als Klub-Legende Eusebio 2014 verstarb, stellten die Anhänger Benfica Lissabons kurzerhand diese Choreografie zum nächsten Heimspiel auf die Beine © getty 58/61 Nun, der FC Barcelona stand den Benfica-Anhängern in nichts nach, als Johann Cruyff starb. Im Gegenteil: Das Schauspiel, ausgerechnet vor dem Clasico, konnte sich mehr als sehen lassen © getty 59/61 Champions League. Viertelfinale. Rückspiel. Gegen den Stadtrivalen. Wenn die Fans von Real Madrid im Frühjahr 2015 keine Choreo aus dem Hut gezaubert hätten, ja wann denn dann © getty 60/61 Das Champions-League-Finale 2005 nahm für die Fans des AC Milan eine dramatische Wendung. Vor dem Anpfiff war die Stimmung jedoch prächtig © getty 61/61 Klare Message: Im Jahr 2007 richteten die Liverpool-Anhänger auf "The Kop" ihre Chroreo in Richtung der Aufklärungskommission, die die Hilsborough-Katastrophe aufklären sollte

Star oder Nachwuchs: Welchen Torwart holt Watzke?

Diese Entscheidung müssen nun Watzke und Co. treffen. Will man zwei gleichwertige Keeper, um den Konkurrenzdruck zu erhöhen? Und wenn ja: Wären ein Trapp oder ein Horn die erforderliche Ablöse wert? Stellt ein Keeper dieser Güteklasse im Vergleich zu Bürki wirklich eine sportliche Qualitätssteigerung dar?

Alternativen böten sich natürlich auch im eigenen Nachwuchs: Der 20-jährige Dominik Reimann hat bei den Amateuren einen rasanten Aufstieg hingelegt, als ehemaliger Feldspieler würde er die fußballerischen Fähigkeiten für das offensive Torwart-Spiel des BVB mitbringen. Andererseits stünde man im Falle einer Bürki-Verletzung plötzlich mit extrem dünner Personaldecke da: Hätte Reimann im Zweifelsfall auch in der Champions League das Vertrauen?

Zweifellos hat der Klub mehrere Lösungen in der Schublade. Womöglich ist die Entscheidung im stillen Kämmerlein auch schon gefallen. Sollte die Entscheidung gegen eine klare Nummer zwei ausfallen, hätte Bürki damit auf jeden Fall kein Problem: "Überall, wo ich war, hatte ich einen Zweikampf. Ich bin nie zu einem Verein gekommen und war zu Beginn direkt die klare Nummer eins."