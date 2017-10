Es liegt nicht an Bosz

Serie A Hellas Verona -

Mit Plänen ist das ja so eine Sache. So manches mal wünscht man sich im Nachhinein, man hätte gar keinen gehabt. Fragt mal den Koyoten, welcher Plan der beste gewesen wäre, den Roadrunner zu fangen. In der Retrospektive schlauer: Hängematte, Vorruhestand, Lieferservice, Plauze.

Auch wir hatten einen Plan in Schlusskonferenz Nummer 143 zum 10. Bundesligaspieltag: Einmal ausführlich die Situation beim SC Freiburg besprechen. Ein hehres Ziel, aber im Nachhinein hätte es auch gereicht sich zur Vorbereitung das Gesamtwerk Nietzsches reinzuziehen. Und das hätte sogar mehr Spaß bereitet als so manches Bundesligaspiel an diesem Spieltag - looking at you, Mainz, Frankfurt, Hertha, Hamburg, und... ach, lassen wir das.

Hier mal der Plan, was euch in dieser Folge erwartet - und der stimmt, versprochen:

Max (@GNetzer) gibt endlich sein Alter Ego preis

Hatte Nouri eine Chance? Macht Werder immer wieder dieselben Fehler?

Wir lesen aus den Zwischenzeilen in Dortmunder Aussagen

Slapstick in München: Wie besetze ich den 9er-Raum?

und Vieles mehr

In diesem Setup besprechen wir den 10. Spielag:

Michael Schröder (Füchsletalk, @fuszball)

Gianni Costa (Stellvertr. Sportchef Rheinische Post, @_giannicosta)

Danke an Jürgen Müller, Philipp Sicking, Martinet und Julian. Ihr seid wie Tenzing Norgay, der als Sherpa mit dem George Everest den höchsten Berg der Erde bestiegen hat.

Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer!

So geht es durch den Spieltag:

00:03:06 | SVW - FCA 0:3

00:19:11 | LEV - FCK 2:1

00:37:58 | H96 - BVB 4:2

00:52:04 | FCB - RBL 2:0

01:04:18 | VfB - SCF 3:0 - mit Schwerpunkt Videoschiedsrichter

01:31:18 | BSC - HSV 2:1

01:38:05 | M05 - SGE 1:1

01:41:14 | S04 - WOB 1:1

01:47:47 | TSG - BMG 1:3

Wer den Rasenfunk regelmäßig hören möchte, kann seine Sendungen abonnieren und ihm auf Twitter , Facebook und Youtube folgen.