Auch ein Auba stinkt mal ab

Selbst ein Spieler der Qualität von Pierre-Emerick Aubameyang kann mal richtig abstinken. Genauso wie das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Die Bayern stehen nach der Verletzung von Franck Ribery derweil vor einem Problem. Die Themen des 7. Spieltags.

Auch Auba hat mal einen schlechten Tag

In der 32. Minute lief Pierre-Emerick Aubameyang alleine auf Augsburg-Keeper Marvin Hitz zu und machte so viele Übersteiger, dass er darüber ganz vergaß zu schießen. Ein einfacher Lupfer hätte es wohl getan. Stattdessen probierte es Aubameyang in der 79. Minute mit einem Lupfer vom Elfmeterpunkt - und scheiterte kläglich. "In Top-Form hätte Auba den sicher reingemacht", sagte Roman Bürki. "Wenn der Torwart in die Ecke springt, dann ist er überragend geschossen", erklärte Gonzalo Castro zwar, aber Hitz sprang halt nicht. Deshalb: "So sah es ein bisschen unglücklich aus."

Unglücklich sah überhaupt das ganze Spiel von Aubameyang aus. Das Spiel, das eigentlich Grund zu Feierlichkeiten gab, war es doch Aubameyangs 200. für Dortmund. Letztlich war es aber wahrscheinlich eines seiner schlechtesten. Zwischen dem Alleingang und dem Elfmeter vergab Aubameyang noch einmal freistehend per Kopf. "Heute war er nicht gut", sagte Trainer Peter Bosz: "Alleingang, Kopfball, Elfmeter - normalerweise sind das für ihn Tore. Auch für ihn gibt es zwei solcher Spiele pro Saison. Das war heute sein erstes."

Denn nicht nur die Chancenverwertung war schlecht, sondern auch die Statistiken. Aubameyang war nur 24 Mal am Ball, lief nur 8,85 Kilometer, brachte nur 54 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler und gewann nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe. Castro hatte immerhin etwas Mitleid mit seinem Kollegen und war ihm gar nicht böse: "Auba hat uns schon so oft den Arsch gerettet."

Er traf immerhin in fünf der ersten sechs Spiele und erzielte insgesamt acht Saisontore. Gegen Augsburg hätten drei weitere dazukommen müssen.

Seite 1: Auch Auba hat mal einen schlechten Tag

Seite 2: Riberys Knie und seine Folgen in unruhigen Zeiten

Seite 3: Pizarro kann dem Effzeh weiterhelfen!

Seite 4: Der HSV ist wieder Zuhause - auf dem Relegationsplatz

Seite 5: Hoffenheim macht Bekanntschaft mit der Dreifachbelastung