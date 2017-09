Orban: Verlängerung? "Gespräche laufen"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Serie A Genoa -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon

Willi Orban ist der neue Kapitän von RB Leipzig. In einem Interview sprach der Innenverteidiger über seine neue Führungsrolle, die Bedeutung der Binde und seine Zukunft bei den Sachsen.

"Das war ein großes Zeichen. Ebenso, als der Trainer mit mitgeteilt hat, dass ich Kapitän bin", erklärte ein stolzer Orban. "Du bist Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer."

Auch Vorgänger Kaiser reagierte gelassen auf die Entscheidung und gratulierte dem neuen Spielführer des Champions-League-Teilnehmers: "Er weiß damit umzugehen. Er hat ja auch gesagt, dass er sich auf seine Leistung konzentrieren will, damit er so viel Spielzeit wie möglich bekommt."

Das Kapitänsamt ist natürlich auch ein Signal, dass die Leipziger langfristig mit dem Verteidiger planen. Der Vertrag von Orban läuft noch bis 2019, doch der Spieler bestätigte bereits, dass "Gespräche laufen." Eine Einigung gibt es "Stand jetzt" aber noch nicht, auch wenn Orban sich ein Bleiben durchaus vorstellen kann. "Ich bin nicht abgeneigt zu verlängern."

RB Leipzig: Laut Orban kein Ausverkauf

Auch bezüglich des Transfers von Spielmacher Naby Keita zum FC Liverpool im kommenden Sommer sieht Orban gelassen. "Ich sehe keine Signalwirkung darin. Was passiert, hängt ja auch davon ab, wie unsere Saison läuft", sagte Orban dem kicker. Der 22 Jahre alte Keita wechselt zur Saison 2018/19 für rund 70 Millionen Euro zum von Teammanager Jürgen Klopp betreuten FC Liverpool.

Dass durch den Keita-Wechsel nun auch umworbene Spieler wie der Schwede Emil Forsberg zu einem Abgang im kommenden Jahr motiviert werden, glaubt Orban nicht: "Jeder Spieler hat eigene Ziele und muss selbst entscheiden. Aber jetzt von Nabys Transfer abzuleiten, dass im nächsten Sommer der und der weggeht, das sehe ich nicht."

Orban kommt aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern und wechselte 2015 in die Messestadt. Für die Leipziger absolvierte er seitdem 62 Spiele in der ersten und zweiten Liga, in denen ihm fünf Treffer gelangen.