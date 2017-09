Ibisevic bestreitet Schiedsrichterbeleidigung

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit S04, VfB, SGE & SVW Ligue 1 Live Bordeaux -

Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic hat bei der Niederlage von Hertha BSC beim 1. FSV Mainz 05 kurz vor Schluss eine Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen. Der vermeintliche Übeltäter bestreitet die Vorwürfe jedoch.

In der 89. Minute ging Ibisevic nach einem Zweikampf, bei dem sich der bosnische Stürmer eine blutende Wunde an der Schläfe zuzog, auf Schiedsrichter Tobias Stieler zu und geriet mit diesem in eine Diskussion. Im Anschluss sah er die Rote Karte.

Wie Ibisevic nach dem Spiel erklärte, habe der Unparteiische ihn dabei missverstanden. "Ich habe ihm gesagt, dass es schlecht ist, den Platz jetzt zu verlassen. Den anderen Spielern hat er dann mitgeteilt, dass ich gesagt hätte, er sei scheiße", so der 33-Jährige bei Sky, der nun gegen den FC Bayern München fehlen wird.

Er hoffe, "dass es dieses Mal auch Lippenleser gibt, die das aufdecken", fuhr Ibisevic fort.

Hertha verlor die Partie mit 0:1. Das Tor des Tages schoss Pablo De Blasis per Foulelfmeter.