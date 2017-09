Werner spricht über seine Zukunft

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Copa Libertadores San Lorenzo -

Timo Werner ist zuletzt mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht worden. Der Stürmer von RB Leipzig kann sich allerdings auch einen Verbleib vorstellen - unter einer Bedingung.

"Bisher bin ich mit Leipzig sehr gut gefahren. Deshalb mache ich mir keine Gedanken, was in einem, zwei, drei Jahren ist", sagte Werner gegenüber der Sport Bild. Der 21-Jährige hat für die Zukunft dennoch sehr genaue Pläne: "Aber natürlich will ich irgendwann einmal bei einem ganz großen Klub spielen."

Zuletzt wurde Werner mit Real Madrid oder dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Genauso würde aber auch RB Leipzig unter die großen Klubs fallen, so der Stürmer: "Wir sind mit der Entwicklung in Leipzig noch nicht am Ende. Vielleicht wird RB auch mal ein ganz großer Klub - da bin ich mir sogar recht sicher."

Werner denkt nicht an FC Bayern

Die internationalen Alternativen zu RB nennt Werner ohne Zögern: "In Spanien gibt es mit Barca, Real und Atletico Madrid maximal drei Klubs. In England sind es ein bisschen mehr: Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United und Manchester City."

Und der FC Bayern München? "Der FC Bayern ist auch ein großer Verein, ist aber für mich auch kein Thema, mit dem ich mich beschäftige", so Werner. Noch ist er bis 2020 an Leipzig gebunden, eine Verlängerung wird von Klubseite angestrebt: "Natürlich schaue ich mir das Angebot an."

Top-11 des 3. Spieltags: Wer braucht schon Bayern und den BVB? © getty 1/13 In der Top-11 des 3. Bundesliga-Spieltags fehlen die Stars von Bayern München und Borussia Dortmund komplett. Dafür dabei: der Über-Werner, der Bayern-Schreck und der isländische Dreierpacker © getty 2/13 TOR - Alexander Schwolow (SC Freiburg): Überraschend selten von der Dortmunder Offensivreihe geprüft, strahlte der Keeper jederzeit Ruhe aus und war, wenn gefordert, hellwach © getty 3/13 ABWEHR - Dayot Upamecano (RB Leipzig): Stellte sein großes Talent erneut unter Beweis. Kompromisslos im Zweikampf, dazu wichtig im Spielaufbau - hatte die meisten Leipziger Pässe in der gegnerischen Hälfte © getty 4/13 Naldo (FC Schalke 04): Gewann 83 Prozent seiner Zweikämpfe, legte eine überragende Passquote hin und brachte Schalke mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 wieder in Führung © getty 5/13 Salif Sane (Hannover 96): Als Abwehrchef ein Garant dafür, dass Hannover noch ungeschlagen ist. Überragend in der Spieleröffnung, mit den meisten Ballaktionen bei 96 und starken 70 Prozent gewonnenen Zweikämpfen © getty 6/13 MITTELFELD - Amine Harit (FC Schalke 04): Wirbelte auf der rechten Außenbahn die VfB-Defensive durcheinander. Ab und an orientierte er sich auch ins Zentrum und bewies dabei Zug zum Tor. Holte einen Elfer raus und bereitete einen Treffer vor © getty 7/13 Naby Keita (RB Leipzig): Wie immer überragend im zentralen Mittelfeld der Bullen. Antreiber, Ballverteiler, Pferdelunge - dazu mit einem wunderschönen Tor © getty 8/13 Thomas Delaney (Werder Bremen): Mit seinem Treffer rettete er Werder einen Punkt. Mit vier Schüssen gab er mehr als alle anderen Spieler auf dem Platz ab. Ansonsten verrichtete Delaney seinen Job im zentralen Mittelfeld gewohnt souverän und sicher © getty 9/13 Philipp Max (FC Augsburg): Ließ auf seiner linken Defensivseite gegen den Effzeh nichts zu, wetzte eifrig die Linie hoch und runter und bereitete einen Treffer mit einer wunderbaren Flanke vor © getty 10/13 ANGRIFF - Mark Uth (TSG 1899 Hoffenheim): Mit seinem Doppelpack sorgte er für den Hoffenheimer Sieg gegen die Bayern. Auch darüber hinaus immer fleißig und gefährlichster Angreifer seines Teams © getty 11/13 Alfred Finnbogason (FC Augsburg): Umtriebig, engagiert im Zweikampf und mit seinem Dreierpack der Garant für den ersten Augsburger Saisonsieg © getty 12/13 Timo Werner (RB Leipzig): Dynamisch, variabel, schnell - legte mehrere gute Gelegenheiten auf und krönte seine Leistung durch sein ansehnliches Kontertor © spox 13/13 So sieht die Top-11 des 3. Spieltags aus

Keine Versprechen vom Nationalspieler

Sollte Werner das Angebot aber ausschlagen, wären noch immer alle Türen offen. "Wenn ich jetzt nicht verlängere, heißt das nicht, dass ich im Sommer wechsle. Auf der anderen Seite heißt es ja oft nicht, dass man fünf Jahre bleibt, wenn der Vertrag noch fünf Jahre läuft. Im Fußball geht es so schnell, da weiß man nie, wo man morgen ist", führte er aus.

Letztlich sei also nur eines wirklich klar: "Versprechen kann man nie etwas." Werner kam im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig. In der laufenden Saison steht er bei vier Treffern in vier Partien. Im März dieses Jahres debütierte er für die A-Nationalmannschaft.