Wendt: "Können Dritter werden"

WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Málaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Premiership Partick Thistle -

Rangers Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Premier League Crystal Palace -

Southampton Premier League Liverpool -

Burnley Ligue 1 Monaco -

Straßburg Ligue 1 Dijon -

Saint-Étienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Ligue 1 Angers -

Metz Serie A Chievo -

Atalanta Serie A Genoa -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon

Oscar Wendt verlängerte erst kürzlich bei Borussia Mönchengladbach seinen Vertrag bis 2019. Der Schwede möchte mit den Fohlen in dieser Saison wieder für Furore sorgen. Sogar Platz drei hält der Linksverteidiger für realistisch.

"Mit diesem Kader gehören wir zu den Top 6, wenn alle an Bord sind", erklärte Wendt im kicker. "Meine Prognose lautet: Zwischen Platz 3 und Platz 6 werden am Ende nicht sehr viele Punkte liegen. Und in diesem Bereich wollen wir dabei sein, um nächste Saison wieder europäisch zu spielen."

Nach Platz neun in der Vorsaison kommen die Borussen mit ordentlich Wut aus der Vorbereitung. "Dass wir nicht international spielen, wurmt uns alle. Dieses Mal müssen wir es besser machen. Eine komplette Saison lang."

Wendt betonte im Interview auch noch einmal, dass er langfristig ein Fohle bleiben möchte. "Ich wollte nicht wechseln, wollte auch nicht zurück nach Schweden. Ich möchte so lange wie möglich bei der Borussia bleiben. Es ist einfach geil, für diesen Klub zu spielen." Erst im Sommer unterzeichnete der Schwede einen neuen Vertrag bis 2019.