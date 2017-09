Philipp: "Bosz ist das Gegenteil von Streich"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand

Maximilian Philipp hat bei Borussia Dortmund ambitionierte Ziele. Der Neuzugang vom SC Freiburg ist angetan von Trainer Peter Bosz und fürchtet sich nicht vor der Konkurrenz.

"Meine Leistungen waren bislang okay, da ist aber noch Luft nach oben. Ich bin aber auch erst seit fünf Wochen hier", stellte Philipp beim Talk mit den Ruhr Nachrichten fest. Der Neuzugang des BVB erklärte: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft auf den Punkt da sein kann."

Der Start der Borussia ist unter Peter Bosz gelungen, das Team derzeit Tabellenführer. Am Wochenende wartet nun Philipps Ex-Klub Freiburg: "Ich freue mich, wieder da zu sein. Das ist für mich ein besonderes Spiel. Ich kann aber leider keine Rücksicht nehmen."

Bosz weniger emotional als Streich

Freiburg hat Philipp bewusst hinter sich gelassen. Er fühle sich "reif genug, um oben in der Bundesliga und der Champions League mitzuspielen." Dortmund vergleicht er mit seiner Heimat Berlin: "Die Menschen hier sind sehr fußballverrückt. Das ist einzigartig, geil. Die Dortmunder sind den Berlinern recht ähnlich."

Gleiches gilt für Trainer Bosz: "Man kann sehr viel von ihm lernen - und das sollte er auch von uns verlangen. Er ist sehr höflich, sehr zuvorkommend und lacht viel. Mein Ex-Trainer Christian Streich ist natürlich etwas impulsiver. Peter Bosz ist das genaue Gegenteil."

Philipp will Titel gewinnen

Die Ziele beim BVB sind klar formuliert. Vorerst geht es darum, sich intern durchzusetzen: "Ich gebe Gas im Training, reiße mir den Arsch auf. Der Druck ist natürlich groß, aber das fördert auch, wenn jeder an sein Maximum gehen muss." Anschließend soll die Vitrine gefüllt werden.

"Ich möchte mit dem Verein Titel gewinnen. Wir müssen die kommenden Spiele abwarten, um zu sehen, in welche Richtung es geht. Ich freue mich riesig auf die Partien in der Champions League. Deswegen habe ich angefangen, Fußball zu spielen", so Philipp.