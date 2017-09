Sammer: "Das war zu viel des Guten"

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo

Beim FC Bayern München war Matthias Sammer lange für die Abteilung Attacke verantwortlich. Der heutige TV-Experte blickt auf den Streit mit Hans-Joachim Watzke durchaus mit Reue zurück.

"Wenn man sich sportlich rivalisiert, besser sein will und in konkurrierenden Unternehmen arbeitet, will man für seinen Klub alles geben", stellt Sammer im Gespräch mit der WAZ fest. Von 2012 bis 2016 war er als Art Sportdirektor für die Profis des FC Bayern verantwortlich gewesen.

Dabei krachte er auch mit den Funktionären des BVB aneinander. Sammer stellt inzwischen fest: "Da schießt man auch einmal über das Ziel hinaus. [...] Ich wollte einfach nur gewinnen, und dafür habe ich alles getan. Dann habe ich mich mit dem Konkurrenten auch mal angelegt."

Watzke und Sammer sprachen sich aus

Mit Blick zurück sei das nicht immer richtig gewesen: "Okay, das war ein Zweikampf, zu manchen Zweikämpfen muss man auch sagen: Sorry, das war zu viel des Guten. Man muss sich besinnen." So habe er sich inzwischen bei Watzke entschuldigt.

"Wir haben uns getroffen, ausgesprochen und verstehen uns wieder sehr gut. Es beruhte ja auf Gegenseitigkeit. Es kam ja auch ein wenig von ihm zu sagen: Lass uns mal zusammenkommen und über alles reden. Das war super", so Sammer über das Gespräch mit dem Geschäftsführer des BVB.

"Geistig und körperlich keinen Schaden"

Heute kann Sammer feststellen: "Mit ihm fühlt sich das wieder gut an. Das ist mir sehr wichtig." Im Juli 2016 verabschiedete sich der ehemalige Fußballer von der großen Bühne, nachdem er einen leichten Schlaganfall erlitt: "Es war wichtig für mich zu wissen, dass ich danach geistig und körperlich keinen Schaden nehme."

Inzwischen haben sich die Schwerpunkte in seinem Leben verschoben: "Sich mehr um die Familie zu kümmern, mehr mit ihr zu leben. Und nicht immer das Gefühl zu haben: Haben wir Samstag gewonnen oder verloren?" Eines ist Sammer wichtig: "Ich wollte immer ich sein. Ehrlich, loyal und gerade."