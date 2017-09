Bruchhagen: "Uns fehlt die Qualität"

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Bromwich Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

Der Hamburger SV musste sich am 6. Spieltag mit 0:4 geschlagen geben. Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen übt leichte Kritik und sucht Gründe für die neue sportliche Krise.

"In der ersten Halbzeit war Leverkusen weitaus spritziger als wir. Bei uns waren hingegen die Abstände zu groß. Wir haben zwar vorne attackiert, aber dahinter zu viel Platz gelassen. Von der Handlungsschnelligkeit und Schnelligkeit her war Bayer uns überlegen", stellt Bruchhagen in der Bild fest.

Der 69-Jährige gibt zu: "Wir müssen diese Niederlage hinnehmen. Leverkusen war für uns eine Nummer zu groß." Gleichwohl muss der HSV aufpassen, nicht völlig abzustürzen. Nach zuletzt vier Pleiten in Folge trennt die Hanseaten nur noch ein kleines Polster vom Relegationsrang.

Bruchhagen: "Wir sind personell arg gebeutelt"

Auch deshalb mahnt Bruchhagen vor dem Derby gegen Werder Bremen zur Aufmerksamkeit: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass es eine ganz spannende Frage ist, wer 16., 17. oder 18. wird. Es ist ein permanenter Behauptungskampf - und das gilt für viele Vereine."

Der Kader sei derzeit nicht auf dem höchste Niveau. "Wir sind personell arg gebeutelt. Und dann fehlt uns eben die Qualität, um gegen Leverkusen zu bestehen", so Bruchhagen. Auch Trainer Markus Gisdol hatte einen Grund für die Niederlage im Spielermaterial gesehen.