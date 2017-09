Salihovic: "Ich hatte Sehnsucht"

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Primeira Liga Boavista -

Benfica Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Primera División Alaves -

Villarreal 2. Division Zenit St Petersburg -

Ufa Serie A Sassuolo -

Juventus Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Ligue 1 PSG -

Lyon Superliga Boca Juniors -

Godoy Cruz Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo

Sejad Salihovic rutscht auf der Bank hin und her. Die letzten Minuten der Saison 2014/15 laufen, und der Rekordspieler von 1899 Hoffenheim wartet ungeduldig auf seine Einwechslung. Der Fan-Liebling will sich am Ende einer langen Saison, seiner - wie sich zwei Wochen später herausstellen sollte - letzten im Trikot der Kraichgauer unbedingt noch einmal seinen Fans zeigen - auf dem Rasen.

Doch Salihovics Trainer, ein gewisser Markus Gisdol, verpasst den Moment. Der Linksfuß wartet vergebens. Kurz darauf verabschiedet sich Salihovic nach neun Jahren TSG gen China.

Diese Szenen sind mehr als zwei Jahre alt und doch plötzlich wieder von Interesse. Denn Salihovic hat mittlerweile beim Hamburger SV unterschrieben. Trainer der Hanseaten ist, natürlich: Gisdol. Kein Problem, meint der mittlerweile 32-Jährige Bosnier.

"Wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Nach dem letzten Spiel in Hoffenheim wurde einiges darüber geschrieben, dass dies nicht so ist", sagte Salihovic nun, ein China-Abenteuer und einen Abstecher nach St. Gallen später. "Damals ging es aber nur darum, dass ich enttäuscht war, im letzten Spiel nicht gespielt zu haben", sagte er nach seiner Vorstellung in Hamburg: "Zwei Tage später war das für uns schon geklärt. Wir haben miteinander telefoniert und alles bereinigt."

Salihovic und Gisdol in Hoffenheim unerfolgreich

Doch auch zuvor war es für Salihovic unter Gisdol nicht mehr besonders gut gelaufen. Nur noch auf 13 Einsätze kam der Linksfuß in besagter Spielzeit, häufig schmorte Salihovic 90 Minuten lang auf der Bank. Nach 171 Bundesliga-Einsätzen im 1899-Dress und dabei 46 Toren verabschiedete er sich zum FC Guizhou, es folgte zuletzt ein halbes Jahr in der Schweiz.

Die Freude über die Rückkehr auf die große Bühne ist riesig. "Ich hatte Sehnsucht nach der Bundesliga", sagte Salihovic. Beim HSV ist er als Soforthelfer in großer Verletzungsnot gefragt. Durch das teils monatelange Fehlen der Offensivkräfte Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Filip Kostic und Aaron Hunt (beide Muskelfaserriss) sah sich Sportchef Jens Todt zum Handeln gezwungen. Er erntete für sein Vorgehen auch Kritik.

Einige Beobachter sehen in dem Transfer des zuletzt vertragslosen Mittelfeldspielers auch das Eingeständnis einer fehlerhaften Kaderplanung. Anstatt der jungen Garde mehr Verantwortung zu schenken, würde an der Elbe lieber mit externen Kräften nachjustiert.

So viel kosten die Trikots der Bundesligisten © getty 1/19 Der Siebte der abgelaufenen Saison verkauft seine Trikots am billigsten. Der Hamburger SV mischt dagegen mit den ganz Großen mit. SPOX gibt einen Überblick über die Trikot-Preise der Bundesligisten © getty 2/19 18. - SC Freiburg (Hummel): 69,95 Euro © getty 3/19 15. - FC Augsburg (Nike): 74,95 Euro © getty 4/19 15. - FSV Mainz 05 (Lotto): 74,95 Euro © getty 5/19 15. - TSG Hoffenheim (Lotto): 74,95 Euro © getty 6/19 14. - Hannover 96 (Jako): 74,96 Euro © getty 7/19 13. - Bayer 04 Leverkusen (Jako): 79,90 Euro © getty 8/19 10. - Borussia Mönchengladbach (Kappa): 79,95 Euro © getty 9/19 10. - Borussia Dortmund (Puma): 79,95 Euro © getty 10/19 10. - VfB Stuttgart (Puma): 79,95 Euro © getty 11/19 9. - 1. FC Köln (Erima): 79,99 Euro © getty 12/19 4. - Eintracht Frankfurt (Nike): 84,95 Euro © getty 13/19 4. - RB Leipzig (Nike): 84,95 Euro © getty 14/19 4. - VfL Wolfsburg (Nike): 84,95 Euro © getty 15/19 4. - Werder Bremen (Nike): 84,95 Euro © getty 16/19 4. - Hertha BSC (Nike): 84,95 Euro © getty 17/19 1. - FC Bayern München (adidas): 89,95 Euro © getty 18/19 1. - FC Schalke 04 (adidas): 89,95 Euro © getty 19/19 1. - Hamburger SV (adidas): 89,95 Euro

Salihovic: War lange nicht so fit wie jetzt

Salihovic ficht das freilich nicht an. Unter Trainer Julian Nagelsmann habe er sich in Hoffenheim in den zurückliegenden Wochen "optimal vorbereiten" können: "Ich muss sagen: Ich war lange nicht mehr so fit wie jetzt", sagte der Standard-Spezialist, der beim HSV wie einst Rafael van der Vaart die Nummer 23 tragen wird.

Seine Fitness will er in den kommenden Wochen unter Beweis stellen. Ob im defensiven oder offensiven Mittelfeld oder gar auf der Linksverteidiger-Position ist Salihovic egal.