FC-Mitglieder streiten um Gratis-Hoody

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Hoody-Tumulte in Köln: Eine eigentlich originelle Aktion des 1. FC Köln hatte bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend nicht den gewünschten Erfolg. Ausdrücklich zum Ende der Veranstaltung hätten alle anwesenden Mitglieder einen exklusiven Kapuzenpullover geschenkt bekommen, doch schon in einer Pause wanderten Tausende der roten Hoodies in die Hände der Fans - zum Teil hatten sich wohl tumultartige Szenen mit körperlicher Androhung" abgespielt, wie Geschäftsführer Alexander Wehrle betonte.



Daher habe man sich aus "Sicherheitsgründen" dazu entschlossen, vom geplanten Ablauf abzuweichen und die Pullover schon vorher auszugeben, sagte Wehrle, der das Verhalten dieser Fans verurteilte. Jedes Mitglied, das ohne Pullover nach Hause gehen musste, werde ein Exemplar per Post erhalten, versprach der Finanzexperte.

Auch bei den geduldigeren Mitgliedern stieß der Übereifer der anderen übel auf. "Ich habe morgen Berufsschule und habe extra gewartet, weil es hieß, die Pullover werden erst am Ende ausgegeben", sagte eine Schülerin unter dem Applaus der noch anwesenden Mitglieder - einige von ihnen trugen dabei wohlgemerkt bereits den neuen Pullover. Laute "Hoody"-Rufe begleiteten fortan den Abend in der Kölner Lanxess Arena.