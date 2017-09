Hopp: Fußball verliert den Fan

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Dietmar Hopp ist bei der TSG 1899 Hoffenheim involviert, Sohn Daniel leitet die SAP-Arena in Mannheim. Der Sohn des Investors sorgt sich um die Zukunft des Fußballs.

"Ich finde das, was in den letzten Monaten dort an Geldern, Transfererlösen und Zahlen durch die Weltgeschichte schwirrt, einfach ungesund", stellt der junge Hopp im Gespräch mit der Bild klar. Für ihn besteht "keine Relation mehr zum normalen Leben."

Im Sommer wechselte unter anderem Neymar für 222 Millionen Euro den Verein. Summen, die Hopp nicht nachvollziehen kann: "Ich glaube, dass der Fußball am Ende den Fan, auf den es eigentlich ankommt, verlieren wird." Derzeit ist Hopp Jr. im Beirat der TSG.

Hopp: TSG muss Jugendspieler verkaufen

Eines Tages wird er wohl in die Fußstapfen seines Vaters treten: "Solange er fit ist, und das wird er hoffentlich noch viele Jahre sein, wird er die Rolle des Gesellschafters weiter ausführen. Da gibt es überhaupt keinen Zeitplan. Er ist fit und gesund."

Der 36-Jährige denkt wirtschaftlich: "Es ist in den letzten Jahren gelungen, viele Spieler aus der eigenen Jugend miteinzubauen. Dass die dann irgendwann mal den Verein verlassen, ist auch wirtschaftlich notwendig, um auch weiter investieren zu können."