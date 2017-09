Horror-Szene: "Ein paar Knochen gebrochen"

#DAZNfightclub So 02:00 Canelo vs. Golovkin: Das Highlight für Boxfans Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BMG Premier League Live Tottenham -

"Wir hatten Riesenangst": Weil Kapitän Christian Gentner schwer im Gesicht verletzt wird, kann sich der VfB Stuttgart nicht über den 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg freuen.

Als Christian Gentner mit blutüberströmtem Gesicht bewusstlos auf dem nassen Rasen lag, stand in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena für einen Augenblick die Zeit still. "Das waren dramatische Momente, wir hatten Riesenangst, dass was passiert ist, was bleibende Schäden hinterlassen könnte", berichtete der hinzugeeilte VfB-Trainer Hannes Wolf später, und Sportvorstand Michael Reschke sagte mit blassem Gesicht: "Wenn unser Doc nicht so schnell reagiert hätte..."

Dr. Raymond Best aber handelte sofort, holte dem nach einem Zusammenprall mit Torhüter Koen Casteels vom VfL Wolfsburg ohnmächtigen Gentner die Zunge aus dem Hals - und verhinderte so wohl Schlimmeres.

Gentner wird dem VfB dennoch über Wochen fehlen, laut Wolf hat er "definitiv eine schwere Gehirnerschütterung, wahrscheinlich auch ein paar Knochen gebrochen. Aber die Ärzte sagen, er wird wieder komplett okay."

Christian Gentner einer der besten Spieler am Platz

Gentners Ausfall wiegt schwer für Stuttgart. "Er war in sehr, sehr guter Verfassung, er fehlt uns als Typ, mit seiner Ausstrahlung", sagte Reschke. Gegen schwache Wölfe gehörte der Ex-Wolfsburger zu den Besten, bildete mit Neuzugang Santiago Ascacibar ein dynamisches Duo. Gefeiert wurde zunächst aber Chadrac Akolo (42.) nach seinem zweiten Saisontreffer.

Während Aufsteiger Stuttgart nach dem zweiten Sieg im Soll ist, wird die Lage in Wolfsburg unruhig. Ohne den verletzten Kapitän Mario Gomez, der auf der Tribüne um Kumpel "Gente" bangte, zeigte der VfL "kein schönes Gesicht", wie Sportdirektor Olaf Rebbe sagte. Vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Dienstag sei der Druck bereits groß.

Verein Saison Spiele Tore Vorlagen VfB Stuttgart 2017/18 5 0 0 VfB Stuttgart 2016/17 36 7 4 VfB Stuttgart 2015/16 32 5 5 VfB Stuttgart 2014/15 34 5 4 VfB Stuttgart 2013/14 33 5 5 VfB Stuttgart 2012/13 52 9 8

Der offizielle Account des VfB twitterte: "Christian Gentner ist im Krankenhaus. Er ist ansprechbar. Gute Besserung, Captain."