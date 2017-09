Casteels-Foul spaltet die Bundesliga

Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Bromwich -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona SC Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Lyon Ligue 1 Nizza -

Marseille

Der Zusammenprall von Koen Casteels und Christian Gentner beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg sorgt weiter für Diskussionen. Uneinigkeit herrscht nicht zuletzt bei der eingesetzten Technik.

"Man benötigt das Knie zum Schwung holen und um stabil in der Luft zu sein", erklärte Bayern-Keeper Sven Ulreich in der Bild. Die Zeitung fragte bei diversen Akteuren im und um das Oberhaus Deutschlands herum nach. Die Antworten fielen enorm unterschiedlich aus.

So meinte Hertha-Keeper Thomas Kraft etwa: "Früher hat man das so gelernt, dass man mit dem Knie voran so hochspringt. Heute nicht mehr. Die Situation ist schon grenzwertig, weil es sehr weit draußen passiert ist." Thorsten Kirschbaum widersprach: "Für mich ist das keine Schutzbewegung, sondern eine normale Bewegung."

Der Nürnberg-Torhüter meinte aber auch: "Es kann nicht sein, dass es da keinen Elfmeter und keine persönliche Strafe für den Torwart gibt. Erst recht nicht, wenn sogar der Video-Schiedsrichter mitwirkt."

Heidel bezieht Stellung

Ähnlich sieht es Christian Heidel vom FC Schalke 04: "Es kann doch nicht sein, dass ein Torwart ihm da den Kiefer zertrümmern darf. Jetzt stellen wir uns die Szene mal mit einem Feldspieler vor. Da schreit ganz Deutschland acht Wochen lang! Er hat sein Knie in zwei Meter Höhe! Bei einem Feldspieler wird das sofort abgepfiffen", wurde der Sportdirektor deutlich.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl ordnete die Situation derweil aus einer anderen Sicht ein: "Ich habe als Stürmer schon frühzeitig abgedreht, ich bin da nicht hin. [...] Fliegt der Torwart bei einem Querpass raus, kommt der Stürmer vielleicht auch mit dem Fuß voran. Da ist der Torhüter auch nicht geschützt, setzt seine Gesundheit aufs Spiel."

Michael Reschke vom VfB Stuttgart blickte nach vorne: "Diese Situation wird nachhaltig sein. Ich glaube, dass Casteels im nächsten Spiel nicht noch einmal so eine Aktion haben wird und dass auch viele andere Bundesliga-Torhüter sich überlegen werden, wie sie in Zukunft rauslaufen, zumindest was die letzte Aggressivität betrifft."