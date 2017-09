Bosz: "Pulisic muss den Titel gewinnen"

Bundesliga Fr 23:00 Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco Primeira Liga Porto -

Portimonense J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby County -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primeira Liga Benfica -

Pacos Ferreira Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avai Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 St. Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Christian Pulisic von Borussia Dortmund ist für die Auszeichnung als Golden Boy nominiert worden. Wenn es nach Trainer Peter Bosz geht, ist klar, an wen der Titel verliehen werden sollte. "Er muss den Titel gewinnen", so der Niederländer auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Jedes Jahr wird im Oktober Europas größtes Talent durch die italienische Sportzeitung Tuttosport gewählt. Der 19-jährige Dortmunder bringe viele Argumente für diese Auszeichnung mit. "Chris ist seit Jahren schon ein sehr großes Talent. Das wusste ich schon, bevor ich hier angefangen habe. Und er zeigt mir jede Woche, warum man das von ihm denkt", schwärmte Bosz.

Sowohl in der letzten als auch in der aktuellen Saison überzeugt der US-Amerikaner im Trikot der Schwarz-Gelben. Er ist technisch versiert, liefert Assists und schießt zudem selbst Tore. "Das muss bei einem Angreifer auch so sein. Und er hat eine super Mentalität. Wenn er so weiter macht, hat er eine sehr große Zukunft vor sich", lobte der 53-Jährige.

Starke Konkurrenz durch Mbappe und Co.

Pulisic muss sich beim Golden Boy allerdings großer Konkurrenz stellen. Neben dem Borussen sind unter anderem auch PSG-Star Kylian Mbappe, Gabriel Jesus von Manchester City und der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand nominiert.

Wer wird der Golden Boy 2017? Die letzten 25... © getty 1/27 Seit 2003 wird der Golden Boy Award von Sportjournalisten vergeben. Ins Leben gerufen hat ihn die italienische Sportzeitung Tuttosport. Mittlerweile gehören elf weitere Zeitungen zu den Juroren. Letztes Jahr schnappte sich Renato Sanches die Trophäe © getty 2/27 Jeder Juror darf fünf Spieler nominieren und dabei 26 Punkte vergeben (10 für Platz 1, 7 für Platz 2, 5 für Platz 3, 3 für Platz 4 und 1 Punkt für Platz 5). Erster Gewinner: Rafael van der Vaart (M.) von Ajax. Hier sind die Top 25 für 2017... © getty 3/27 Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam): Stürmer, 6. Oktober 1997 © getty 4/27 Kyle Walker-Peters (Tottenham Hotspur): Abwehr, 13. April 1997 © getty 5/27 Enes Ünal (FC Villarreal): Stürmer, 10. Mai 1997 © getty 6/27 Dominic Solanke (FC Liverpool): Stürmer, 14. September 1997 © getty 7/27 Allan Saint-Maximin (OGC Nizza): Stürmer, 12. März 1997 © getty 8/27 Reece Oxford (Borussia Mönchengladbach): Abwehr, 16. Dezember 1998 © getty 9/27 Borja Mayoral (Real Madrid): Stürmer, 5. April 1997 © getty 10/27 Joe Gomez (FC Liverpool): Abwehr, 23. Mai 1997 © getty 11/27 Dominic Calvert-Lewin (FC Everton): Stürmer, 16. März 1997 © getty 12/27 Steven Bergwijn (PSV Eindhoven): Stürmer, 13. Oktober 1997 © getty 13/27 Rodrigo Bentancur (Juventus Turin): Mittelfeld, 25. Juni 1997 © getty 14/27 Aaron Martin (Espanyol Barcelona): Abwehr, 22. April 1997 © getty 15/27 Amadou Diawara (SSC Neapel): Mittelfeld, 17. Juni 1997 © getty 16/27 Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen): Abwehr, Mittelfeld, 23. Februar 1997 © getty 17/27 Federico Chiesa (Fiorentina): Mittelfeld, 25. Oktober 1997 © getty 18/27 Gianluigi Donnarumma (AC Milan): Torwart, 25. Februar 1999 © getty 19/27 Marcus Rashford (Manchester United): Stürmer, 31. Oktober 1997 © getty 20/27 Youri Tielemans (RSC Anderlecht): Mittelfeld, 7. Mai 1997 © getty 21/27 Theo Hernandez (Real Madrid): Abwehr, 6. Oktober 1997 © getty 22/27 Emre Mor (Celta Vigo): Stürmer, 24 Juli 1997 © getty 23/27 Gabriel Jesus (Manchester City): Stürmer, 3. April 1997 © getty 24/27 Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig): Stürmer, 16. Juni 1997 © getty 25/27 Christian Pulisic (Borussia Dortmund): Mittelfeld, 18. September 1998 © getty 26/27 Ousmane Dembele (FC Barcelona): Mittelfeld/Stürmer, 15. Mai 1997 © getty 27/27 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain): Stürmer, 20. Dezember 1998

Auf der Kandidatenliste stehen auch die beiden Ex-Dortmunder Emre Mor (Celta Vigo) und Ousmane Dembele (FC Barcelona) sowie die Bundesliga-Profis Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig) und Reece Oxford (Borussia Mönchengladbach).