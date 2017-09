Baum: BVB? "Richtig toll anzuschauen"

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Manuel Baum, Trainer des FC Augsburg, hat sich vor dem Duell mit Borussia Dortmund am Samstag als BVB-Fan geoutet. "Die machen in der Bundesliga echt richtig Spaß, wenn man sieht, mit welcher Spielfreude sie auftreten, was die an Personal von der Bank nachlegen können, wie viele Chancen sie kreieren - die Spiele sind richtig toll anzuschauen", sagte er.

Während die Borussia unter Trainer Thomas Tuchel noch "mehrere Grundordnungen" und "ein bisschen flexibler" gespielt habe, habe dessen Nachfolger Peter Bosz sich "jetzt für eine (Grundordnung) entschieden, die sie in der Offensive perfektioniert haben. Man sieht einen ganz klaren Plan, der in kürzester Zeit Einzug gehalten hat."

Baum: "Hauptsache wir bleiben drin"

Augsburg ist nach fünf Spielen ohne Niederlage und dem besten Saisonstart seiner Bundesliga-Geschichte Fünfter, von einem Spitzenspiel gegen den Tabellenführer wollte Baum aber nicht sprechen. "Unsere Ambitionen sind ganz andere, für uns ist es ein Spiel wie jedes andere", sagte er. Und: "Mir ist völlig wurscht, wer am Ende des Tages deutscher Meister wird, Hauptsache wir bleiben in der Liga."

Baum bestätigte zudem, dass bei Ja-Cheol Koo "alles gut" sei und der Mittelfeldspieler zur Verfügung stehe. Koo hatte im Spiel beim VfB Stuttgart (0:0) eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.