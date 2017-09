Bosz betrauert "zwei verlorene Punkte"

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit FCB & BVB Primera División Live La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Live Heerenveen -

Eindhoven Serie A Live Inter Mailand -

SPAL Premier League Live Dinamo Moskau -

Zenit Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Serie A AS Rom -

Udinese Serie A SPAL -

Neapel Serie A Juventus -

FC Turin

Borussia Dortmunds schwache Generalprobe für die Champions League wurde von der Verletzung von Marcel Schmelzerüberschattet. Der BVB-Kapitän könnte wieder lange ausfallen.

Als der schwarz-gelbe BVB-Bus um 18.22 Uhr im Freiburger Regen vom Stadiongelände fuhr, saß Marcel Schmelzer mit dick bandagiertem Knöchel auf seinem Platz. "Es waren höllische Schmerzen", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund über die Sekunden nach dem rüden Foul von Yoric Ravet während des 0:0 beim SC Freiburg. Der 29-Jährige musste auf Krücken laufen: "Ich habe sofort gemerkt, dass es nicht weitergeht."

Die Verletzung des Abwehrspielers überschattete die alles andere als gelungene Generalprobe für die Champions League. "Die Verletzung tut uns richtig weh. Es ist nichts gebrochen, die Bänder sind betroffen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Das würde "wieder mehrere Wochen" ohne Schmelzer bedeuten. Klarheit soll eine MRT-Untersuchung am Sonntag bringen.

Bartra und Schmelzer verletzt ausgewechselt

Zu allem Überfluss war vor dem Foul Ravets (27.), der dafür erst die Gelbe und nach Einsatz des Videobeweises die Rote Karte gesehen hatte, auch der spanische Nationalspieler Marc Bartra verletzt ausgewechselt worden (18.). "Bei ihm war es die Leiste", sagte BVB-Trainer Peter Bosz, der in seinem dritten Bundesligaspiel zum ersten Mal Punkte abgeben musste: "Ich glaube, bei Marcel ist es schlimmer."

Ob der Spanier in der Königsklasse am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Tottenham Hotspur spielen können wird, ist offen. Im legendären Wembley-Stadion wird sich das BVB-Team aber so oder so steigern müssen. "Wir haben viel versucht, aber das war nicht so zwingend, wie man sich das wünscht", sagte Nuri Sahin. Zorc ärgerte sich über "einige Chancen, die wir vergeben haben. Wir waren nicht kreativ genug."

Vor allem nach dem Platzverweis dominierte der BVB die Partie zwar nach Belieben, hatte zu insgesamt 77 Prozent den Ball. Doch die geschickt verteidigenden Freiburger machten den Strafraum im Stile einer Handball-Mannschaft dicht - und sie hielten durch.

Die Spieler mit der höchsten Siegquote in der Bundesliga © getty 1/21 Manuel Neuer hat mit Schalke und den Bayern 64,8% seiner Bundesliga-Spiele gewonnen. Damit schafft er es jedoch nicht in die Top-20! Opta und SPOX zeigen euch die größten Winnertypen der höchsten deutschen Spielklasse (bei mindestens 50 Liga-Einsätzen) © getty 2/21 Platz 19: Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 342, Siege: 222, Siegquote: 64,9% © getty 3/21 Platz 19: Philipp Lahm (VfB Stuttgart, FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 385, Siege: 250, Siegquote: 64,9% © imago 4/21 Platz 18: Edgar Schneider (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 66, Siege: 43, Siegquote: 65,2% © getty 5/21 Platz 17: Jurica Vranjes (Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Werder Bremen) - Bundesliga-Spiele: 176, Siege: 116, Siegquote: 65,9% © getty 6/21 Platz 16: Bixente Lizarazu (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 183, Siege: 121, Siegquote: 66,1% © imago 7/21 Platz 15: Wilhelm Hoffmann (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 55, Siege: 37, Siegquote 67,3% © getty 8/21 Platz 14: Mario Götze (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 169, Siege: 116, Siegquote: 68,6% © getty 9/21 Platz 13: Anatoliy Tymoshchuk (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 86, Siege: 60, Siegquote: 69,8% © getty 10/21 Platz 12: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 229, Siege: 162, Siegquote: 70,7% © getty 11/21 Platz 11: David Alaba (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 186, Siege: 133, Siegquote: 71,5% © getty 12/21 Platz 10: Thomas Müller (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 259, Siege: 187, Siegquote: 72,2% © getty 13/21 Platz 9: Juan Bernat (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 65, Siege: 47, Siegquote: 72,3% © getty 14/21 Platz 8: Franck Ribery (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 230, Siege: 170, Siegquote: 73,9% © getty 15/21 Platz 7: Xabi Alonso (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 79, Siege: 59, Siegquote: 74,7% © getty 16/21 Platz 6: Arjen Robben (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 170, Siege: 131, Siegquote: 77,1% © getty 17/21 Platz 5: Xherdan Shaqiri (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 52, Siege: 41, Siegquote: 78,8% © getty 18/21 Platz 4: Douglas Costa (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 50, Siege: 40, Siegquote: 80% © getty 19/21 Platz 3: Thiago Alcantara (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 78, Siege: 64, Siegquote: 82,1% © getty 20/21 Platz 2: Joshua Kimmich (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 52, Siege: 43, Siegquote: 82,7% © getty 21/21 Platz 1: Javi Martinez (FC Bayern München) - Bundesliga-Spiele: 87, Siege: 75, Siegquote: 86,2%

Dazu kam ein wenig Pech. In der 80. Minute hatte Pierre-Emerick Aubameyang ins Tor getroffen, Schiedsrichter Benjamin Cortus (Rothenbach) aber Sekunden zuvor ein Foul an Sokratis gepfiffen. "Ich glaube, das hat er selbst gemerkt", sagte Sahin über den Unparteiischen, der den Vorteil durchaus hätte laufen lassen können.

BVB-Coach Bosz äußert sich enttäuscht

"Wir sind enttäuscht, Dortmund muss in Freiburg gewinnen", sagte Bosz: "Wenn man eine Stunde mit einem Mann mehr spielt, ist genug Zeit, um ein Tor zu schießen." Das Fazit des Niederländers: "Für uns waren es zwei verlorene Punkte." Kein guter Auftakt für insgesamt sechs Spiele in den kommenden drei Wochen.

Die Freiburger hingegen feierten den hart erkämpften Punkt. "Wir haben ein außergewöhnliches Spiel gemacht", sagte Christian Günter: "Die Rote Karte war natürlich ein Wendepunkt, danach wurde es eine Abwehrschlacht." Ohne den Platzverweis, mutmaßte der SC-Kapitän, "wäre es vielleicht anders gelaufen - wer weiß".