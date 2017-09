Lewy führt Torschützenliste an

Bundesliga Mi 23:00 Die Highlights der Mittwochsspiele Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Serie A Live Benevento -

An den ersten fünf Spieltagen hat Robert Lewandowski bereits sechs Tore erzielt. Damit führt der Pole die Torschützenliste der Bundesliga an. Allerdings kann Pierre-Emerick Aubameyang am Mittwoch nachziehen.

In der laufenden Saison ging Lewandowski nur am 3. Spieltag bei der 0:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim leer aus. Gegen Werder Bremen und den 1. FSV Mainz 05 traf der Bayern-Torjäger doppelt und steht daher mit sechs Treffern an der Spitze des Rankings.

Hinter ihm liegen drei Spieler mit vier Toren gleichauf: Alfred Finnbogason, Pierre-Emerick Aubameyang und Timo Werner. Der Dortmunder hat am Mittwoch noch die Möglichkeit, gegen den HSV nachzulegen (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Spieler Team R. Lewandowski FC Bayern 6 2 2 A. Finnbogason Augsburg 4 1 2 P. Aubameyang Dortmund 4 1 1 T. Werner Leipzig 4 0 2 M. Harnik Hannover 3 0 3 M. Leckie Hertha 3 0 2 M. Uth Hoffenheim 3 0 1 Raffael M'gladbach 2 1 1 D. Didavi Wolfsburg 2 0 2 A. Kramarić Hoffenheim 2 0 2 K. Volland Leverkusen 2 0 1 M. Philipp Dortmund 2 0 1 N. Bentaleb Schalke 04 2 2 2 C. Akolo Stuttgart 2 0 2 A. Robben FC Bayern 1 0 0

In der Saison 2016/17 gewann Aubameyang die Torjägerkanone, der Gabuner erzielte 31 Tore. Hinter ihm landete Lewandowski mit 30 Toren.

Die erfolgreichsten Torschützen der letzten Jahre