"Wir haben Schalke zu oft eingeladen"

Die Bayern zeigen sich in Teilen zufrieden mit der Leistung gegen Schalke, die Knappen hadern mit der Elfmeterentscheidung. In Augsburg geht's um das Duell zwischen Daniel Baier und Ralph Hasenhüttl, beim VfB Stuttgart regiert der Frust.

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): "Wir haben gut versucht, zuzustellen und zu pressen. Wir hatten einige Ballgewinne und Torchanchen, haben aber trotzdem verdient verloren, weil Bayern sehr ballsicher war. Da war es schwierig, Zugriff zu kriegen. Wir haben einige Kilometer abgespult, die Mannschaft war sehr leidenschaftlich, aber wir haben kein Tor erzielt."

Leon Goretzka (FC Schalke 04): "Es ist mit 0:3 in der Tat sehr deutlich. In der ersten Halbzeit haben wir vor dem Tor einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Dann bekommen wir einen diskutablen Elfmeter gegen uns. Man kann da nicht von einem bewussten Handspiel sprechen, das hat man uns extra vor der Saison so gesagt. Gegen Hannover hatten wir eine ganz ähnliche Situation, da gab es auch keinen Elfmeter. Es ist sehr enttäuschend, aber es sind heute auch keine fest eingeplanten Punkte gewesen. Wir haben viele Sachen gut umgesetzt, daran müssen wir uns hochziehen."

Ralf Fährmann (Torwart FC Schalke 04): "Wir fühlen uns total benachteiligt. Ich bin für den Videobeweis. Aber das Perverse ist, dass wir in Hannover für eine ähnliche Situation kein Handspiel bekommen haben. Umso bitterer ist es, dass man gegen Bayern München so ein Bein gestellt bekommt. Da kommt es halt auf die Kleinigkeiten an. Dem Schiedsrichter auf dem Platz kann man gar nicht den Vorwurf machen. Man muss den Leuten vor dem Monitor den Vorwurf machen."

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern München): "Es war eine gute Leistung von Anfang bis Ende. Wir haben mit hoher Intensität gespielt und kompakt verteidigt. James hat sehr gut gespielt, sehr mannschaftsdienlich mit guten Kombinationen, physisch ist er aber noch nicht bei 100 Prozent."

...zur erneuten Verletzung von Neuer: "Wir sind alle enttäuscht. Wir müssen drei Monate ohne den besten Torwart der Welt auskommen. Unseren Kapitän bekommen wir erst im Januar wieder. Aber wir vertrauen Sven Ulreich."

Das Wiesn-Shooting des FC Bayern: Von wegen miese Laune! © getty 1/11 Beim traditionellen Wiesn-Shooting demonstrieren die Protagonisten des FC Bayern München Einigkeit und gute Laune. SPOX hat die besten Bilder der Trachtenvögel © getty 2/11 Von wegen miese Laune: Thomas Müller, Robert Lewandowski und Arturo Vidal posen auf einem Selfie © getty 3/11 Wer kennt ihn nicht? Den kritischen Blick des Vaters, wenn man etwas zu tief ins Glas schaut. Davide Ancelotti erlebt es jedenfalls © getty 4/11 "Geile Schaumkrone!" - "Logisch, ein gutes Bier braucht ja auch sieben Minuten!" - "Echt?" © getty 5/11 Und jetzt alle so "Käääääsekuchen" © getty 6/11 A fesches Mannsbild, dieser Carletto © getty 7/11 Und die beiden erst © getty 8/11 Auch wenn Franck qua Religion nichts trinkt, ist er gemeinsam mit Rafinha schnell in Singlaune. Scheint an der Tracht zu liegen © getty 9/11 Am Dienstagabend noch mies gelaunt und in Sammer'scher Mahner-Stimmung, am Mittwoch schon etwas fröhlicher: Arjen Robben © getty 10/11 Kann er schon tragen, der Javi © getty 11/11 Coco legt die Stirn in Falten. Tracht? Und jetzt Interviews? Was habe ich mir bei diesem Wechsel nur gedacht?

Sven Ulreich (Torwart FC Bayern München): "Es war nicht so einfach, Schalke hat es gut gemacht. Wir haben aber die Tore gut rausgespielt und verdient gewonnen."

... zur erneuten Verletzung von Neuer: "Man fühlt mit Manuel. Die Mannschaft ist natürlich auch enttäuscht. Wir hoffen, dass Manuel bald wieder zurückkommt. Ich freue mich, dass ich die Spiele bekomme und werde mein Bestes geben, um Manuel bestmöglich zu vertreten."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Am Anfang hatten beide Teams viele Fehler im Spielaufbau. Wir haben Schalke hinten zu oft zu Chancen eingeladen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel ordentlich kontrolliert und nur wenig zugelassen. Insgesamt war der Sieg verdient."

... zur erneuten Verletzung von Neuer: "Das ist natürlich brutal. Er war vier Monate verletzt, kämpft sich ran und verletzt sich wieder. Das ist für den Kopf und für uns als Mannschaft schwierig. Manuel ist unser Kapitän und eine Persönlichkeit, die unserer Mannschaft auf jeden Fall fehlen wird."

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Bis zur Pause hat man gesehen, was wir machen wollten - da war Leidenschaft drin, die Männer sind gerannt. In der zweiten Hälfte haben wir dann in den ersten Minuten den Zugriff verloren. Insgesamt ist es ein guter Punkt für die Moral."

Yunus Malli (VfL Wolfsburg): "Ich kenne Martin Schmidt aus Mainzer Zeiten. Es ist ein Trainer, der viel Laufbereitschaft fordert und für ein gewisses Umschaltspiel steht. Das hat uns vielleicht in den letzten Wochen gefehlt. Heute war es schon ein Stück weit besser."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "Wir wollten in der ersten Halbzeit kompakt verteidigen und schnell umschalten. Leider haben wir am Ball zu viele Fehler gemacht, dadurch hat die Entlastung gefehlt. Schade, dass wir uns dann für eine gute zweite Hälfte nicht mit drei Punkten belohnt haben. Aber das wird kommen."

Fin Bartels (Werder Bremen): "Wir wussten in der Halbzeit, dass wir noch nicht geschlagen sind. Dafür ist Wolfsburg auch zu verunsichert. Wir haben gezeigt, dass Leben in unserer Mannschaft steckt."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Die Mannschaft hat das wirklich gut gemacht, wir haben uns diesen Sieg verdient. Wir hätten nur den Sack früher zumachen können. Aber der Kampf war aufopferungsvoll, das hat Spaß gemacht."

...zur Geste von FCA-Kapitän Baier: "Ich habe das im Spiel nicht gesehen und muss es mir erst einmal in Ruhe anschauen. Wir werden über das ganze Spiel reden, da gehört die Situation vielleicht auch dazu. Aber ich will mich jetzt eher über den Sieg freuen."

Daniel Baier (Kapitän FC Augsburg) zu seiner Geste: "Mein Gott, es ist ein Fußballspiel. Da gehören Emotionen dazu. Er kommentiert an der Außenlinie jede Situation. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht jede Situation kommentieren muss. Ich habe da eine Geste gemacht, was soll ich dazu sagen?"

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Das frühe Gegentor war schlecht verteidigt, aber wir hatten noch viel Zeit, gegen eine Wand aus zehn Spielern ein Tor zu erzielen. Es war schwierig, da durchzukommen. Wir haben alles versucht. Unsere Rotation war alternativlos."

...zu Baiers Geste: "Da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Der vierte Offizielle hat es nicht gesehen, sonst hätte er wahrscheinlich schon während des Spiels Rot bekommen. Ich habe ihn darauf hingewiesen, mehr kann ich nicht machen."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit war es ein Spiel, wie ich es mir nicht erhofft hatte. Wir hatten nicht die Passgeschwindigkeit, um Stuttgart vor Probleme zu stellen. In der zweiten Halbzeit hat es dann gepasst, die Mannschaft hat die zweite Luft gekriegt. Großes Kompliment, dass sie das heute so durchgezogen hat."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach): "Jedes Spiel ist wichtig. Die drei Punkte haben uns gerade Zuhause gut getan. Es war ein Geduldsspiel. Stuttgart hat gut verteidigt, und es ist uns in der ersten Halbzeit schwer gefallen, Lösungen zu erspielen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Möglichkeiten sehr effektiv genutzt. Der Sieg war nicht berauschend, aber hochverdient. Es geht darum, sich in einer knüppelharten Bundesliga zu bewähren und zu positionieren. Das haben wir jetzt mit acht Punkten getan."

Lars Stindl (Kapitän Borussia Mönchengladbach): "Über das ganze Spiel gesehen war es verdient. Es war ein schweres Spiel, wir mussten uns den Sieg hart erarbeiten. Der VfB hat es sehr gut gemacht. Das erste Tor war der Dosenöffner."

Tobias Sippel (Torwart Borussia Mönchengladbach): "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Mein Abend war sehr gut, aber bis auf die letzte Situation gab es nur wenig zu tun. Es ist das Los eines zweiten Torwarts. Man muss immer drauf brennen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man gebraucht wird. Ich hatte ein Jahr Pause und umso schöner war es, dass ich heute wieder spielen konnte."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hatten den Plan, Gladbach offensiv anzulaufen. Wir haben schnell gemerkt, dass das nicht klappt. Dann fällt das Tor durch eine sehr starke Aktion. Danach wurde es offen, wir haben uns leider nicht mit einem Tor belohnt."

Dennis Aogo (VfB Stuttgart): "Nach dem 0:1 hätten wir hinten raus noch die Chance gehabt auszugleichen. Deshalb war die Elfmetersituation schon spielentscheidend. Die Hand hat da natürlich nichts zu suchen, aber der Kontakt war aus meiner Sicht nicht ausreichend. Am Ende muss man sagen, dass er es clever gemacht hat. Insgesamt war mehr drin für uns."

Ron-Robert Zieler (Torwart VfB Stuttgart): "Wir haben über weite Strecken gut verteidigt. Dann haben wir aus dem Nichts ein Ding bekommen, das ist verdammt ärgerlich. Dann noch einen blöden Elfmeter hinterher."