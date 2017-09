Zlatan light prollt voran!

Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Primera División Villarreal -

Guter Fußball ist Kopfsache. Schlechter Fußball leider auch. Taktik hin oder her, manchmal entscheidet sich ein Fußballspiel auch an Kleinigkeiten. Wer geht voran, wenn es 0:1 steht? Wer macht vorne die Tore? Was zieht der Trainer an?

Gut, Letzteres fällt dann doch irgendwie raus. Aber alles andere haben wir im Rasenfunk besprochen. Wir erklären euch, warum es gut ist wenn in Hoffenheim Hörsaal und Straße aufeinander prallen, wir versachlichen die Debatte rund um den Videobeweis und streiten uns über Tedescos Plan gegen Bayern.

Hörsaal? Versachlichen? Plan? Wenn ihr jetzt nicht heißer als die Sahara auf diese Schlusskonferenz seid, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.

Zu Gast waren:

Alex Feuerherdt (@LizasWelt), Collinas Erben

Jochen Rabe (@JochenRabe), SPOX

Ole Zeisler (@Mozzole), Doppelsechs, NDR)

Und wer mit der Schlusskonferenz durch ist, hört noch brav unsere Sendung mit Giovane Elber. Bitte, danke.

In dieser Reihenfolge ging es durch den Spieltag:

00:03:01 | Der Spieltag aus Schiedsrichtersicht

00:38:49 | WOB - SVW 1:1

00:49:18 | FCA - RaBa 1:0

00:59:34 | FC - SGE 0:1

01:14:54 | BSC - LEV 2:1

01:26:00 | HSV - BVB 0:3

01:38:49 | BMG - VfB 2:0

01:49:24 | S04 - FCB 0:3

02:00:52 | SC - H96 1:1

02:06:27 | M05 - TSG 2:3

