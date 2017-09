Geißbock trifft Beyonce

Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Premier League Zenit St. Petersburg -

In London demonstriert der 1. FC Köln zu Zehntausenden - mit ganz wenigen Ausnahmen - wie toll eine gute Fankultur sein kann. In Dortmund zeigen elf Kölner ohne viele Ausnahmen, wie verfahren die sportliche Situation ist. 0:5 in Dortmund, kein Punkt nach vier Spieltagen. Kölle, was nun?

Wenn ihr in dieser Folge also mit einem Schwerpunkt auf dem FC Augsburg rechnet, habt ihr völlig Recht. Moment mal, funktioniert Ironie bei SPOX überhaupt?

Wie dem auch sei: In Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 137 sprechen wir mit Arne Steinberg (@arnepuyol) von effzeh.com ausführlich über den Saisonstart der Kölner. Ergänzt wird die Runde von Constantin Eckner (@cc_eckner) von spielverlagerung.de und dem Checkpod.

Was außer Köln in dieser Folge zur Sprache kommt? Alles. Wir tüten die sichere Vizemeisterschaft des FC Schalke 04 genauso ein wie den kommenden Wechsel von Zakaria zu RaBa Leipzig. Bei Augsburg kratzen wir uns am Kopf und fragen: Sind die echt so gut?

Kontrovers wird es bei der Diskussion um Andries Jonker und den VfL Wolfsburg. Kann es wirklich sein, dass man nach dem 4. Spieltag schon den Trainer entlässt? Und apropos kontrovers: Ja, wir reden auch über den Videobeweis.

Und damit auch alle Bayern-Fans reinhören: Wir verraten vielleicht in der Folge den megapeinlichen zweiten Vornamen von Joshua Kimmich.

Hier findet ihr die angesprochenen Podcasts Checkpod und Bockcast.

Ein Dank geht an Torsten, Roland, Tillmann, Guido, Nina, Jens, Tobias, Marc, David, Gisela, Daniel, Bert, Matthias, Anja und Nicolas. Ihr seid der farbige Tupfer in meinem Leben, den nicht mal Franck Riberys Unterhose übertrumpfen kann. Warum? Weil ihr uns unterstützt. Danke!

In dieser Reihenfolge geht es durch die Folge - es gibt auch Kapitelmarken:

00:04:03 | LEV - SC 4:0

00:18:38 | FCB - M05 4:0

00:30:07 | BVB - FC 5:0 - mit Schwerpunkt Köln

01:00:29 | H96 - HSV 2:0

01:12:55| SVW - S04 1:2

01:24:36 | SGE - FCA 1:2

01:33:56 | VfB - WOB 1:0

01:52:08 | RaBa - BMG 2:2

02:05:30 | TSG - BSC 1:1

Wer den Rasenfunk regelmäßig hören möchte, kann seine Sendungen abonnieren und ihm auf Twitter , Facebook und Youtube folgen.