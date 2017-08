Delaney: "Lieber Bayern zu Beginn"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Primera División Levante -

Dem SV Werder Bremen droht ein verpatzter Saisonstart. Mittelfeldspieler Thomas Delaney geht aber mit viel Mut in die nächsten Aufgabe gegen den FC Bayern München.

Erst die Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim, jetzt kommt der FC Bayern. Auf Bremen kommen schwere Tage zu. Der 25-Jährige geht aber voran: "Objektiv betrachtet, wird Bayern im Normalfall gewinnen. Aber einfach wird es für sie nicht. Das letzte Jahr macht uns optimistisch."

Er führt an: "Wir haben zuletzt immerhin im Pokal gewonnen, was in Bremen nicht selbstverständlich ist. Es gibt keinen Grund, nicht optimistisch zu sein. Lieber Bayern zu Beginn als dann, wenn es für sie drauf an ankommt." Die Bayern siegten beim Auftakt mit 3:1 gegen Leverkusen, Bremen verlor 0:1 gegen Hoffenheim.

Mitspieler Theo Gebre Selassie haut in die gleiche Kerbe: "Wir sind gegen die Bayern nicht komplett ohne Chance. Wir müssen effektiv sein, etwas Glück haben und kompakt verteidigen, dann ist was drin." Das hofft auch Sportdirektor Frank Baumann: "Wir werfen alles in die Waagschale, um gegen Bayern zu punkten."