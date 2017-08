Götze: "Ich bin froh, dass Bosz hier ist"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Europa League Fenerbahce -

Nach fünf Monaten Pause aufgrund einer Stoffwechselerkrankung ist Mario Götze zurück beim BVB. Mit dem kicker sprach er über die Zeit in der Reha, den neuen Dortmund-Trainer Peter Bosz und Ex-Coach Thomas Tuchel.

Es gehe ihm "wirklich gut", sagt Götze nach seiner langen Abwesenheit. Nach und nach steigerte der Weltmeister die Intensität, beim Testspiel gegen Bergamo (0:1) stand er bereits 60 Minuten am Stück auf dem Feld.

"Natürlich brauche ich noch Training und Spiele, um in den Rhythmus zu kommen. Das ist mir klar. Und ich hoffe, allen anderen Menschen auch", wirbt Götze um Verständnis.

Seine Reha in den vergangenen Monaten habe er "an verschiedenen Orten gemacht, in Dortmund, in München und an anderer Stelle in Bayern. Alles war mit dem Verein und den Ärzten abgesprochen."

Götze: "Bin froh, dass Bosz hier ist"

Allerdings gibt es weiterhin Nachwehen der Stoffwechselproblematik, die ihm in der Vorsaison die komplette Rückrunde kostete: "Ich kann problemlos wieder Leistungssport betreiben - muss aber weiter therapieren. Durch Medikamente, die ich weiter nehmen muss."

Die aktuelle Vorbereitung beim BVB kann er gut durchziehen. Vom neuen Trainer Peter Bosz ist Götze positiv angetan: "Ich bin nach dem ersten Monat positiv überrascht vom Trainer und seinem Team. Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt. Und ich freue mich, dass ich mit diesem Trainerteam arbeiten kann. Mit Bosz kann einiges passieren. In positiver Hinsicht. Ich bin sehr froh, dass er hier ist", sagt Götze.

Miki, Mario & Co. - Rekordverkäufe des BVB © getty 1/21 In schöner Regelmäßigkeit erzielt Dortmund hohe Ablösesummen für seine Stars und Talente. Hier gibt's die Rekordverkäufe der Schwarzgelben - und zwar die Top 20... © getty 2/21 20. Mladen Petric - 2008/09 für 7,3 Mio. Euro zum Hamburger SV © getty 3/21 19. Paulo Sousa - 1997/98 für 7,6 Mio. Euro zu Inter Mailand © getty 4/21 17. Ivan Perisic - 2012/13 für 8 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg © getty 5/21 17. Jonas Hofmann - 2015/16 für 8 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 6/21 16. Lucas Barrios - 2012/13 für 8,5 Mio. Euro zu Guangzhou Evergrande (China) © getty 7/21 15. Torsten Frings - 2004/05 für 9,25 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 8/21 13. Nuri Sahin - 2011/12 für 10 Mio. Euro zu Real Madrid © getty 9/21 13. Tomas Rosicky - 2006/07 für 10 Mio. Euro zum FC Arsenal © getty 10/21 11. Ciro Immobile - 2015/16 für 11 Mio. Euro zum FC Sevilla © getty 11/21 11. Kevin Kampl - 2015/16 für 11 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 12/21 10. Adrian Ramos - 2017/18 für 12 Mio. Euro zu Chongqing Dangdai Lifan (China) © getty 13/21 9. Jörg Heinrich - 1998/99 für 12,6 Mio. Euro zum AC Florenz © getty 14/21 8. Sven Bender - 2017/18 für 15 Mio. Euro zu Bayer Leverkusen © getty 15/21 7. Shinji Kagawa - 2012/13 für 16 Mio. Euro zu Manchester United © getty 16/21 5. Matthias Ginter - 2017/18 für 17 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach © getty 17/21 5. Evanilson - 2001/02 für 17 Mio. Euro zum AC Parma © getty 18/21 4. Ilkay Gündogan - 2016/17 für 27 Mio. Euro zu Manchester City © getty 19/21 3. Mats Hummels - 2016/17 für 35 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 20/21 2. Mario Götze - 2013/14 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern München © getty 21/21 1. Henrikh Mkhitaryan - 2016/17 für 42 Mio. Euro zu Manchester United

Im Interview mit den Perform-Portalen äußerte der 25-Jährige kürzlich, man habe es nicht immer leicht gehabt mit Boszs Vorgänger Thomas Tuchel. Diese Äußerung konkretisierte Götze nun noch einmal.

Supercup für Götze guter Prüfstein

"Ich habe diese Äußerung auf die Gesamtsituation bezogen, auf Verein und Mannschaft. Und das auch mit der Einschränkung, dass ich nur im ersten Halbjahr dazugehörte und dann in der Rückrunde und im Endspurt der vergangenen Saison fehlte. Wenn ich meine Eindrücke und die meiner Mitspieler kombiniere, entsteht eben dieses Bild: Es war mit Tuchel nicht leicht - für mich, für den Verein, für die Mannschaft, für alle Beteiligten."

Ob Götze am Samstag beim Supercup im Signal Iduna Park gegen den FC Bayern München in der Dortmunder Startelf stehen wird, ist offen.

"Wir können am Samstagabend auf hohem Niveau überprüfen, wo wir stehen", so Götze. "Aber drei Punkte gibt es für den Sieg nicht. Selbst wenn wir den Supercup gewinnen, können wir daraus keinen Profit für die Bundesliga ziehen."