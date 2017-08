ECA: Rummenigge will kürzer treten

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! League Cup Bury -

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wird nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden der Europäischen Klub-Vereinigung ECA kandidieren. Einer der großen "Player" der Fußballpolitik verliert den Anführer.







Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zieht sich aus der ersten Reihe der hochbrisanten Fußballpolitik zurück. Der 61-Jährige wird nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden der mächtigen Klub-Vereinigung ECA kandidieren und verzichtet damit nach über neun Jahren an der ECA-Spitze auch auf einen Sitz im Exekutivkomitee von Europas Dachverband UEFA. Rummenigge gehört(e) zu den wichtigsten "Strippenziehern" im Weltfußball.

"Wir können stolz sein auf das, was wir in Zusammenarbeit mit der FIFA (Weltverband, d. Red.) und der UEFA erreicht haben", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters: "Ich denke, dass nach intensiven, guten und ergebnisreichen Jahren der Moment gekommen ist, die Verantwortung weiterzureichen." Dass Ämter nur auf Zeit vergeben werden, sei schließlich immer seine Meinung gewesen.

Entwicklung mit Rummenigge

Mit Rummenigge an der Spitze hatte sich die inzwischen auf 220 Vereine angewachsene ECA in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten "Player" auf der internationalen Bühne entwickelt. Kaum eine Entscheidung der großen Verbände wurde ohne den Segen der großen Klubs getroffen - und wenn doch, wie bei der Verlegung der Katar-WM 2022 in den Winter und der bis zuletzt scharf kritisierten WM-Aufstockung auf 48 Teilnehmer ab 2026, nur gegen ordentliche Kompensationszahlungen.

"Unsere Spieler sind nun bei allen Länderspielen versichert, und die Vereine erhalten Kompensationszahlungen für die Teilnahme ihrer Profis an WM- und EM-Turnieren", sagte der Ex-Nationalmannschaftskapitän: "Wir haben auch erreicht, dass die Klubs zwei Sitze in der Exekutive der UEFA haben und dass sie damit sowohl bei der Gestaltung des Spielkalenders als auch bei allen anderen maßgeblichen Entscheidungen, die die Vereine betreffen, mitbestimmen."

FC Bayern München: Alle Transfers unter Michael Reschke © getty 1/19 Michael Reschke war drei Jahre lang als Technischer Direktor für die Transfers des FC Bayern mitverantwortlich. SPOX gibt einen Überblick über die während seiner Amtszeit getätigten Neuverpflichtungen © getty 2/19 Sinan Kurt: Kam als eines der größten Talente des deutschen Fußballs aus Gladbach, machte aber dann nicht die erhofften Schritte. Fiel mehr durch Flegeleien auf als durch gute Leistungen © getty 3/19 Pepe Reina: Vielleicht der beste Ersatztorhüter, den der FC Bayern jemals hatte. Der Spanier wäre in den meisten Mannschaften Europas die Nummer eins gewesen. Dazu: Stimmungskanone © getty 4/19 Xabi Alonso: Der Spanier kam kurz vor Transferschluss und war ein echter Glücksgriff. Prägte das Spiel der Münchner im Zentrum wie kaum ein anderer © getty 5/19 Juan Bernat: Begeisterte in seiner ersten Halbserie und war mit zehn Millionen Euro ein wahres Schnäppchen. Konnte das hohe Niveau der Anfangsphase nicht ganz halten, aber immer verlässlich als Linksverteidiger © getty 6/19 Medhi Benatia: Ein Nottransfer aufgrund von Verletzungssorgen in der Defensive. Benatia hatte gute Anlagen und war in der Luft eine Waffe, war aber selbst zu oft verletzt © getty 7/19 Serdar Tasci: Ein weiterer Transfer, um eine Lücke im Kader kurzfristig zu füllen. Hatte wenige Momente, kostete aber auch nicht viel Leihgebühr © getty 8/19 Sven Ulreich: Als Reina ging, musste ein anderer Neuer-Vertreter her. Mit Ulreich kam die Nummer eins des VfB Stuttgart an die Isar. Bei seinen wenigen Einsätzen fehleranfällig © getty 9/19 Kinglsey Coman: Aus den Untiefen des Juventus-Kaders zauberte Reschke das französische Talent hervor. Hatte seinen großen Auftritt ausgerechnet gegen seinen alten Verein in der CL. Gefiel so gut, dass ihn die Bayern fest verpflichteten © getty 10/19 Joshua Kimmich: Das größte Highlight der Reschke-Ära. Kimmich kam als Zweitligaspieler über den Umweg Leipzig vom VfB Stuttgart und wurde zum Liebling Guardiolas sowie zum Nationalspieler © getty 11/19 Douglas Costa: Kam auf Empfehlung Guardiolas und ist nicht zu 100 Prozent Reschke zuzurechnen. Herausragende erste Halbserie, danach mit Licht und Schatten. Überzeugte vor allem charakterlich nicht immer © getty 12/19 Arturo Vidal: Reschke holte ihn damals schon zu Leverkusen und hatte auch bei der Verpflichtung von Juventus seine Finger im Spiel. Seitdem ein wichtiges Element im Bayernspiel © getty 13/19 Mats Hummels: Die Rückholaktion des Innenverteidigers war ein klassischer Bayern-Transfer, der nicht nur die Handschrift Reschkes trägt © getty 14/19 Renato Sanches: Kam als bester junger Spieler der EURO 2016 von Benfica nach München, startete aber nicht sofort durch. Sucht nach einem ersten schweren Jahr weiter seine Rolle im Team © getty 15/19 Sebastian Rudy: In Hoffenheim unter Nagelsmann auf der Sechs ein zentraler Baustein einer starken Saison. Reschke holte den Nationalspieler ablösefrei nach München © getty 16/19 Serge Gnabry: Startete bei Olympia 2016 durch und überzeugte auch bei Werder sowie bei der U21-EM. Die Bayern blieben immer dran und schlugen dann zu. Wurde nochmal noch Hoffenheim verliehen © getty 17/19 James Rodriguez: War der Wunschspieler von Trainer Ancelotti, der mit James bereits bei Real Madrid zusammengearbeitet hatte © getty 18/19 Niklas Süle: Gilt als eines der größten Innenverteidigertalente in Deutschland und hat es auch schon zum Nationalspieler geschafft. Kam im internationalen Vergleich für schlanke 20 Millionen Euro aus Hoffenheim © getty 19/19 Corentin Tolisso: Die Bayern suchten einen Allrounder fürs Mittelfeld und fanden den jungen Franzosen in Lyon. Ist mit 41,5 Millionen Euro Ablöse der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte

Zuletzt waren die Klubs maßgeblich an der Reform der Champions League und Europa League (ab 2018/19) beteiligt, die deutlich mehr Geld garantiert. Die Kritik, innerhalb der ECA würden die großen Klubs wie die Bayern, Real Madrid, der AC Mailand oder Manchester United die "Kleinen" unterdrücken, lässt Rummenigge nicht gelten.

Harmonie und Solidarität

"Zwischen den Klubs der ECA herrscht große Harmonie und Solidarität. Die ganz großen Klubs wie Champions-League-Sieger Real Madrid stehen partnerschaftlich zu den kleineren Vereinen wie beispielsweise UE Sant Julia aus Andorra", sagte er: "Die großen Klubs haben eine sehr solidarische Haltung gegenüber den mittleren und kleineren Vereinen, und die kleineren Klubs haben Verständnis für die Belange der Großen. Auf diesen Fakt bin ich besonders stolz." Die ECA sei "die Stimme der Vereine".

Ein Nachfolger soll bei den Vorstandswahlen am 5. September in Genf bestimmt werden, ein deutscher Kandidat scheint sehr unwahrscheinlich. Ausdrücklich dankte Rummenigge FIFA-Präsident Gianni Infantino, in den vergangenen anderthalb Jahren sicherlich kein einfacher Verhandlungspartner, und den UEFA-Präsidenten Michel Platini und Aleksander Ceferin. Sowohl in der FIFA als auch in der UEFA vertritt derzeit DFB-Präsident Reinhard Grindel die deutschen Interessen.

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schloss Rummenigge am Donnerstag "zumindest bis zum Jahr 2024" aus, dass es eine Superliga der reichen und mächtigen Vereine gegen den Willen der UEFA geben werde. "Bayern München würde das nicht mitmachen", sagte er. Ein letztes Machtwort.