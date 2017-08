Experte Vöpel: "Wir erleben ein rat race"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa

Bundesligisten wie Bayern München und Borussia Dortmund dürfen sich nach Ansicht von Henning Vöpel dem aktuellen Transferwahnsinn im Weltfußball nicht verschließen, wenn sie auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben wollen. "Wir erleben ein 'rat race', ein Rattenrennen", sagte der Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) im Interview mit der Welt.

"Wer jetzt mit einer starken Marke auftritt, kann sich für die Zukunft Märkte erschließen, und dieses Spiel ist es, was gerade gespielt wird zwischen den großen Vereinen", so der Volkswirtschaftsprofessor, der die Sportökonomik zu seinen Spezialgebieten zählt.

"Jetzt werden die Grundlagen gelegt, und dazu können sich riesige Investitionen, auch in der Höhe wie bei Neymar, durchaus lohnen", sagte Vöpel in Bezug auf den jüngsten Transfer des brasilianischen Olympiasiegers, der für eine Ablösesumme von 220 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain gewechselt ist: "Das ist keine unmoralische Entwicklung. Es gibt strategische Überlegungen, die ein solches Investment als rational erscheinen lassen."

Wer als Klub nun nicht dabei sei und hoffe, in fünf Jahren einsteigen zu können, werde vermutlich leer ausgehen, prophezeit Vöpel: "Man kann gar nicht anders, als da mitzumachen. Und das gilt auch für Bayern und Dortmund. Die müssen da mitmachen, die müssen sich der Marktlogik unterwerfen." Wenn man den Marktkräften freien Lauf lasse, "bleiben am Ende weltweit vielleicht nur fünf Superklubs übrig", so der Experte.