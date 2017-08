Salihamidzic: "Super Gefühl mit Carlo"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou -

Jiangsu Suning Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Napoli Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

Roma Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Primera División Deportivo -

Real Madrid

Hassan Salihamidzic hat sich beim FC Bayern München eingearbeitet. Der neue Sportdirektor lobt Trainer Carlo Ancelotti und hat wohl eigene Regeln aufgebaut.

"Wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich spüre das Vertrauen", gab Salihamidzic in der Bild zu Protokoll. Der 40-Jährige wurde kürzlich vom deutschen Rekordmeister als Nachfolger von Matthias Sammer präsentiert und feierte mit dem deutschen Supercup den ersten Titelgewinn.

Tags darauf merkt Brazzo an: "Ich war an der Linie wirklich voll dabei. So bin ich. Das gehört dazu und das zeigt, wie viel Herzblut ich in die Arbeit gebe." Damit zeigte er oftmals mehr Emotionen als der sonst so ruhige Trainer Carlo Ancelotti.

Neue Regeln von Salihamidzic

Diesen lobt Salihamidzic in höchsten Tönen: "Ich habe ein super Gefühl mit Carlo. Er stellt die Mannschaft richtig ein. Er kitzelt aus den Spielern ihren Charakter raus. Es macht wirklich großen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten." Die Spieler kitzeln will der Sportdirektor wohl auch selbst.

Dem kicker zufolge hat Salihamidzic bereits einige neue Regeln für den Kader aufgestellt. So wurden Kurztripps an freien Tagen ins Ausland gestrichen sowie die Disziplin angezogen. Die Profis müssen ihre Kabine nun offenbar selbst aufräumen.