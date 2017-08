Barcelona in Eile - Dembele äußert sich

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 1 Live Monaco -

Nach dem Abgang von Superstar Neymar ist der FC Barcelona offenbar fest gewillt, so schnell wie möglich einen Ersatz zu verpflichten. Wie die französische Tageszeitung L'Equipe berichtet, wollen die Blaugrana deshalb so schnell wie möglich Ousmane Dembele vom BVB verpflichten.

Dembele wurde am Freitagabend vom spanischen Fernsehsender Gol wie folgt zitiert: "Barcelona ist ein großartiger Klub und alle Spieler würden gerne bei solch einem Klub spielen. Es ist eine Ehre, seinen Namen auf der Liste der Spieler zu sehen, die Barcelona will. Wir werden schweigen und sehen, was passiert."

Nachdem die Bild bereits berichtet hatte, dass man sich beim BVB auf einen Abgang einstelle und Mundo Deportivo von einer Kontaktaufnahme Barcas mit dem Franzosen wissen will, könnte es der renommierten Sportzeitung zufolge nun ganz schnell gehen.

Demnach laufen die Vorbereitungen im Lager des spanischen Erstligisten bereits auf Hochtouren, um den Fans schnellstmöglich einen qualitativ hochwertigen Neymar-Ersatz präsentieren zu können. So soll man bereits zu einer Übereinkunft mit Dembeles Berater gelangt sein.

Die Ablösesumme soll laut L'Equipe mindestens 100 Millionen Euro betragen, was Dembele nicht nur zum teuersten Bundesligaspieler aller Zeiten, sondern auch zum nach Paul Pogba (105 Millionen Euro) und Neymar (222 Millionen Euro) drittteuersten Fußballer überhaupt machen würde.

Der 20-Jährige war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von Stade Rennes zu Borussia Dortmund gewechselt. In seiner ersten Bundesligasaison hatte er in 32 Spielen sechs Tore erzielt und 13 Treffer vorbereitet. Zudem gewann er mit den Schwarz-Gelben den DFB-Pokal, in dessen Finale er gegen Eintracht Frankfurt beim 2:1 den Führungstreffer erzielte.