Vogts zweifelt an BVB-Coach Bosz

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

Berti Vogts schießt vor dem Bundesliga-Start gegen Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz. Auch BVB-Neuzugang Mo Dahoud bekommt sein Fett weg.

"Er hat aus jeder Position nach vorne spielen lassen. Man dachte: Verdammt nochmal, einen Hausbau beginnt man doch auch mit einem Keller oder mit einem Fundament", meint Trainerlegende Vogts gegenüber t-online.de über Bosz. Der Niederländer habe "ein wenig übertrieben in Amsterdam".

In der Bundesliga sieht Vogts Probleme auf Bosz zukommen: "Ich glaube nicht, dass er so offensiv spielen lässt, wie er das in Holland gemacht hat. In der Bundesliga, wenn er da drei, vier Spiele 3:4 verliert, werden schnell die ersten kritischen Fragen kommen."

Vogts: Trainer pfui, Trainers hui

Für die Verpflichtung müssen sich Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc Kritik anhören: "Für mich ist es wichtig, dass er einen schönen Fußball spielen lässt. Aber ob man damit zufrieden ist in Dortmund, nur schön zu spielen, oder ob es nicht besser ist, Punkte zu sammeln, wird man sehen."

Die Transferpolitik auf dem Spielermarkt hingegen sei sehr gut gewesen. "Dortmund hat zwei neue Innenverteidiger geholt. Sie haben also gesehen, was in den letzten ein, zwei Jahren gefehlt hat. Man kann nicht immer nur ‚offensiv, offensiv, offensiv'. Dann schreien erstmal alle ‚Bravo, Bravo, Bravo', aber dann verlierst du 3:4", so Vogts.

Dahoud zu früh nach Dortmund?

Der 70-Jährige zieht Parallel zu seiner aktiven Zeit: "Wir sind erst Meister geworden, als wir zwei Innenverteidiger gekauft haben - Klaus-Dieter Sieloff und Ludwig Müller. Beide über 30, beide Nationalspieler mit eher wenigen Länderspielen."

Einzig den Transfer von Dahoud sieht Vogts kritisch: "Er muss noch reifen. Er spielt praktisch jeden Ball nach vorne. [...] Seine Fehlpässe kamen immer durch einen Risikopass zustande." Immerhin sei Dahoud "eines der größten Talente" Deutschlands.