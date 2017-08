Leverkusen: Dragovic nach Griechenland?

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Primera División Barcelona -

Espanyol Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Ligue 1 Lyon -

Guingamp Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

Aleksandar Dragovic könnte Bayer Leverkusen noch in diesem Transferfenster verlassen. Olympiakos Piräus scheint am Innenverteidiger interessiert zu sein.

44 Minuten durfte Dragovic bislang unter Neu-Trainer Heiko Herrlich ran. Der 26-Jährige steht laut dem kicker nun kurz vor einer Leihe nach Griechenland. Olympiakos Piräus soll am Österreicher interessiert sein. Mit den Griechen könnte Dragovic in der Champions League spielen. Olympiakos trifft in der Gruppenphase auf den FC Barcelona, Juventus und Sporting.

Inwiefern das Leihgeschäft etwas mit dem Transfer von Panagiotis Retsos zu tun hat, lässt der kicker aus. Der junge Verteidiger von Piräus steht auf dem Zettel von Sportdirektor Rudi Völler, bisher kam es aber zu keiner Einigung.